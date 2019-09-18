老翁騎腳踏車摔台1線摔倒　枋警＋村長+熱心民眾愛心動員協助

▲屏東縣枋寮警分局員警會同枋寮鄉人和村長陳惠珠 救助摔倒老翁，讓其家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名老翁騎腳踏車在台一線摔倒擦傷，仍想獨自騎車離去，屏東縣枋寮警分扇口員警認為台一線往來車輛相當多，老翁又有傷口，會同枋寮鄉人和村長陳惠珠將他送醫後，再護送他返家，讓家屬很感激。

枋寮警分局建興派出所警員陳昱安、劉子境，日前在所服勤時，接獲民眾報案稱有一老人倒臥在台1線水底寮路上需要協助，經到場了解係一名老翁騎乘腳踏車行經台1線時不慎摔倒，有熱心村民已先將他攙扶至路旁，並通知警方及人和村長陳惠珠前往協助。

警方及村長趕到，看到這名老翁年事已高，且身上因摔倒有數處擦傷，仍想獨自騎腳踏車離去，擔心台1線上車多速度又快，會讓他再有危險，便一同將老翁載往診所就醫及包紮傷口。

其後村長雖有聯繫上老翁的兒子，但他因人在高雄工作無法趕回枋寮照料，員警及陳村長好人做到底，就再將他帶回家中休息，避免再發生意外。

枋寮分局長黃國源肯定建興所員警發揮服務熱忱，積極主動關懷有需求民眾，具體表現了警察「人民保母」溫馨助人形象。並提醒民眾，家中有長輩者可以視情況申請日間照顧，以免疏於照顧而造成憾事。