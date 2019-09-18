「冷血女縱火燒死父」家人出庭求情　胞弟：她從綠島回來就不一樣了

▲台南永康縱火燒死父親案，台南地院開庭審理，兇嫌劉女的母、弟出庭向法官求情，指劉女不是弒親是病了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生於2019年5月16日，台南永康縱火燒死父親案，台南地院9月18日開庭審理，嫌犯劉女的母親出庭指稱，她女兒不是「弒親」，而是生病了，劉母泣訴請求法官能以看待1名生病孩子的角度來看劉女，這是一位卑微母親最卑微的請求。

台南地院18日上午開庭，傳喚劉母及劉女之弟弟及證人到庭，劉母以被害人家屬身分表示，她女兒是個貼心、聰明、人緣好的女孩子，因為是家裡第一個孩子，劉父很寵愛她，是劉父的「心肝寶貝」。劉母泣訴：「女兒從沒做錯什麼事，她不是弒親，她是生病了，我也想知道為什麼？請求法官，能以看待生病的孩子的角度，來看待她（劉女），這是一位卑微的母親，最卑微的請求」。

據了解，涉案的被告劉女大學畢業後，曾在綠島打工時自殺，父母前往接回劉女，由劉母陪伴劉女一段時間，那段時間劉女睡不好，都是劉母抱著劉女一起睡；劉母說劉女從那時開始就出現行為異常，像會對劉母說：「我什麼都不記得了，腦袋怎麼了」，還會邊說邊打著自己的頭。

那段時間劉女常會一個人發呆，也時常情緒不穩，會突然大叫，劉母說：「她會抓著我的手大叫，妳要看醫生喔！妳要去看精神科喔！」，劉母說她知道女兒生病了，曾嘗試要帶女兒就醫，但女兒強烈抗拒，她本想說慢慢安撫，再設法帶女兒就醫，沒想到就出事了。

劉母在庭訊結束後，請求法官能與劉女說話，法官裁准。劉女弟弟將劉母輪椅推近劉女，劉母馬上緊握住劉女雙手，輕聲對她說：「有什麼話要跟媽媽說？有什麼話要跟媽媽說嗎？」，惟劉女卻面無表情，隔著口罩叨念著，似乎不想與劉母說話。

劉女弟弟表示，到現在他對這件事還是沒什麼感覺，不是他冷血，是這件事對他而言是既定的事實。劉女弟弟說，他媽媽認為姐姐是生病，他也這麼認為，很明顯是因姐姐與之前很不一樣，這些問題都是姐姐從綠島返家後開始出現，但劉女弟弟並不清楚姐姐在綠島發生什麼事。姐姐是名自我要求非常高的人，凡事希望做到盡善盡美，個性也和善隨和，以前與家人相處還融洽和諧。

據劉母指稱，2019年5月15日深夜11時多，劉女疑情緒不穩，至她的房間大聲告訴她：「有話要對妳說」，但遭劉父斥責說不可對媽媽沒禮貌，劉女再一次對劉母說有話要說，劉母就走出房門跟劉女在樓梯口，劉母說在這說就好，此時劉父再度出言說不可對媽媽沒禮貌，劉女聞言轉身就走。

據了解，劉女可能因而心生不滿，5月16日凌晨3時28分前往永康區一處加油站，購買92無鉛汽油，3時45分返回住家，進入屋內將汽油潑灑至住宅1樓客廳床墊上，並持不詳物品點火，隨即發生大規模之燃燒，劉女見狀立即逃離現場。

劉女父母感覺周遭很熱，驚醒發現屋內濃煙竄出，劉父迅即衝往濃煙處呼喊孩子，劉母及劉女弟弟及時逃出火場，劉女弟弟被濃煙嗆傷，有一氧化碳毒性作用及喉嚨痛等傷害，劉母則受有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％，合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷。劉父因火勢猛烈，因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。

檢方偵訊時，劉女對檢警所提罪證均以辯駁，例如有去加油站買汽油，但買汽油是想燒自己的車；劉女對手持「汽油桶」走回住處等情坦承不諱，然辯稱：那不是汽油桶，不知道裡面裝什麼等語；劉女案發16日凌晨4時22分許，駕駛自小客車從住處北上國道1號公路等情坦承不諱，然辯稱她原本打算去新竹找舅舅等語；辯稱對於加油之「塑膠桶」於她駕車北上行經國道公路時，棄置於八掌溪橋附近等語。又問劉女到底拿汽油桶去家裡做什麼？劉女則堅稱「那不是汽油桶，不知道裡面裝什麼」。

檢方認為劉女與生母陳女因細故發生爭執，而有情緒波動之情，竟不自我節制，卻僅憑怒氣，任意以縱火之方式紓解其怨，致居住住宅之生父、生母、胞弟突遇暗夜惡火倉皇逃生，其中生父因逃生不及命喪火窟，家庭亦因此破碎難圓，造成生母及之家屬不可抹滅之生理、心理創傷。且劉女不顧稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，請刑庭從重量刑，以儆效尤。

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