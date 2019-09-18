跌落6公尺瀑布　澳洲健行者獨自拖斷腿爬行兩天

▲尼爾派克為一名有經驗的健行者，卻不慎摔落瀑布。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝汶穎／綜合報導

一名布里斯本的健行者，在15日不慎從6公尺高的瀑布摔下，在腿嚴重骨折的情況下，獨自爬行兩天後獲救。

根據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，54歲健行者尼爾派克〈Neil Parker〉，打算花3小時時間爬上尼波山（Mount Nebo），卻在攀爬至瀑布時，因為岩石乾燥攀爬困難而開始下滑，大概滑了20次並撞上岩石，滾落在底部的小溪上，左腿嚴重骨折。

當他想要拿出手機救援時，卻不慎將手機滑落水中，只能用登山用具固定斷腿繼續爬行，直到被其他步行者或直升機發現。且當時他身上僅有一點堅果、蛋白質補給品和糖果為生，派克就這樣獨自前進兩天，將近三公里。

所幸派克是一個救援經驗者，他知道要在什麼地方容易被發現，最後被救援直升機發現，被運送至附近醫院接受治療。他的治療醫生說道：「從來沒有看過有著這麼嚴重骨折，還這麼努力生存的人。」派克所受的傷是非常痛苦的，而他可以自行移動是一件難以置信的事。

派克在獲救後說：「在摔落後想到的第一件事，是我不會死在這裡，我會活著回去。」在未告知任何人行蹤的情況下，他非常擔心家人，並決心為家人活下去。

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