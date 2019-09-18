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「政治不難找回爸媽」　王世堅：柯文哲「假登記」拿親民黨通關券

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▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選選戰詭譎多變，17日下午登記截止後，柯文哲突現身中選會，當時「乾妹」前彰化縣立委黃文玲還要幫領表被拒，一度爆發衝突，柯爸柯承發、柯媽何瑞英也被捕獲現身。對此，北市議員王世堅18日受訪時分析，柯文哲是用「假登記」預留伏筆，拿親民黨快速通關券，還以「柯語錄」 酸柯文哲「政治不難，找回爸媽」。

王世堅表示，鴻海創辦人郭台銘宣布不選，柯文哲本來要寄生上流，結果被上流放生，柯文哲俗辣就是俗辣，登記方法也是輸不起也玩不起，柯文哲曾說「政治不難，找回良心」，但對柯文哲而言應該是，「政治不難，找回爸媽」。

王世堅說，柯文哲去找爸爸媽媽，讓登記淪為一場政治鬧劇，本來應該是歡歡喜喜、軍容壯盛的去領表登記，柯文哲卻搞成十八相送，爸爸、媽媽、乾妹妹、徒眾們絡繹於途，互相爭來扯去，凸顯出柯文哲就是俗辣。

王世堅呼籲，柯文哲要選就選，面對內心真實的渴望，就跟全體選民報告心路歷程，想清楚說明白。柯文哲稱郭台銘太晚宣布不選，讓他來不及，但王批評，柯文哲曾說，若郭台銘要選，有2000個連署點可以幫忙，既然郭不選，柯就自己用了吧，更快速、更直接，不過柯文哲卻自己把講過的話戳破。

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者楊亞璇攝）

外界關注，柯文哲是否將與親民黨合作，爭取政黨推薦參選總統。王世堅認為，柯文哲「假登記」是預留伏筆，好像他壯志未酬，他本來要光明磊落的連署參選，結果時間耽誤，所以他只好拿親民黨或時代力量的「快速通關券」，柯文哲卑劣的做法只是預留通關券的正當性，這是他人性最卑鄙的一面。

王世堅批評，柯文哲這幾年對親民黨吃乾抹淨，親民黨把真感情託給柯文哲，結果柯文哲多次數落、糟蹋、揶揄親民黨，修理親民黨主席宋楚瑜，柯文哲寄生上流不成，只好厚臉皮爬回宋楚瑜跟前，懇求宋楚瑜給他快速通關券。

至於「國師團」17日勸進柯文哲選總統，上演搶柯大戲。王世堅酸說，「什麼國師團，柯文哲你別扯了吧，御飯糰咧國師團，有那麼飯桶的國師團嗎？要參選總統這是何其重要，何等大事，對柯文哲而沒言，沒有什麼國師團，倒是御飯糰」。王世堅怒轟，柯文哲為了炒議題，還動腦筋到「虧雞」林義豐，要「柯雞配」登記，還好沒有登記成，如果登記成，「虧雞」就毀了。

「即日起，我退出老化黨。」

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