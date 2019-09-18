　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女被搭訕好心帶路　色男熊抱親臉還襲胸...還好媽媽來電

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲宜蘭葉姓男子問路搭訕，好心少女帶路慘遭熊抱親臉襲胸。（示意圖／Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

有性騷擾前科的36歲葉姓男子，在台北市捷運文德站2號出口以問路名義搭訕一名12歲少女，少女好心帶路，葉男趁機在巷口熊抱少女親臉還襲胸，少女母親憤而提告，宜蘭地院因葉男否認犯行且毫無悔意，以葉男故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，判有期徒刑7月。

判決書指出，36歲葉姓男子為成年人，2018年7月2日下午，竟基於意圖性騷擾，先在台北市捷運文德站2號出口，以問路名義搭訕少女，後又要求少女帶其至碧湖公園。

少女好心帶路，2人走至北市內湖區文德路101巷與文德路171巷9弄口前，少女表示欲前往補習班，葉男卻趁少女毫無防備不及抗拒之際，以手拉住少女手臂、攬住少女後背等方式，趁機親吻少女臉頰、碰觸少女胸部。之後剛好少女的母親打電話來，葉男才走掉，隔天上午少女母親帶少女報案。

宜蘭地院審酌葉男有多次違反性騷擾防治法前科，猶不知悔改，為逞一己私欲，乘少女不及抗拒之際，猝然觸摸親吻少女臉頰、胸部，顯不尊重少女身體自主權，對少女心理傷害甚深。

且葉男被告犯後始終否認犯行，毫無悔意，惡性非輕，兼衡其犯罪之目的、手段、大學肄業之智識程度、家庭經濟狀況貧寒，及迄未與被害人少女達成和解等一切情狀，判有期徒刑7月。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

►快訊／龜山島又崩塌遊客驚呼　「塵砂揚起」持續2分鐘多

►環衛巡檢丟護理人員物品挨批　羅東博愛許子文：會再調整溝通方式

►羅東博愛醫院執行長翻箱倒櫃丟水壺　護理師工會痛批職場霸凌

►影／快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」急送醫

►影／快訊／宜蘭5歲男童「上廁所失蹤」…現身武荖坑上游離奇溺水　搶救不治

ET快訊
機場捷運列車異常！突失去電力「卡軌」全線暫停
「侮辱長官、挑撥離間」12罪列高市文化局考核！網怒：查完水表
陽明、交大合校案通過了　預計明年8月正式掛牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「冷血女縱火燒死父」家人出庭求情　胞弟：她從綠島回來就不一樣了

少女被搭訕好心帶路　色男熊抱親臉還襲胸...還好媽媽來電

13詐團成員泰國直送台灣！悲情6男女才進機房就被抓...回來卻開心了

不孝子12年沒回家　母告別式也缺席...判決繼承權不存在

陪女友吃早餐…臉竟被壓進熱粥裡！他撂人持棍把囂張醉漢的頭打爆

昨天「拿安全帽K列車長」　怪客又在彰化區間車內咆哮

快訊／台中民宅起火延燒！　警消30分內撲滅無傷亡

同屋2房客嫌吵罵「吵三小」　一人持水果刀另一人持滅火器對幹

高雄連2日砸店疑似都相關　「直播天王」連千毅籲：雙方請克制

沒獎金又實名制！檢舉違規量不減反增　達人曝背後心酸：曾重傷住院一個月

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

「冷血女縱火燒死父」家人出庭求情　胞弟：她從綠島回來就不一樣了

少女被搭訕好心帶路　色男熊抱親臉還襲胸...還好媽媽來電

13詐團成員泰國直送台灣！悲情6男女才進機房就被抓...回來卻開心了

不孝子12年沒回家　母告別式也缺席...判決繼承權不存在

陪女友吃早餐…臉竟被壓進熱粥裡！他撂人持棍把囂張醉漢的頭打爆

昨天「拿安全帽K列車長」　怪客又在彰化區間車內咆哮

快訊／台中民宅起火延燒！　警消30分內撲滅無傷亡

同屋2房客嫌吵罵「吵三小」　一人持水果刀另一人持滅火器對幹

高雄連2日砸店疑似都相關　「直播天王」連千毅籲：雙方請克制

沒獎金又實名制！檢舉違規量不減反增　達人曝背後心酸：曾重傷住院一個月

不怕賣壓擴大！4成民眾看跌房價　中南部建商推案創新高

「頻道選擇還權於民」　中華電MOD「自選餐」1個頻道只要2塊

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

「冷血女縱火燒死父」家人出庭求情　胞弟：她從綠島回來就不一樣了

2坪大店面押金10萬！　房東列「16項嚴格規定」：孝順父母且品貌端正

「大手拉小手，幸福一起走」幸運草育樂營溫暖收容人

22歲愛兒穩交女友...歌壇才女突喊「我是奶奶了！」全場嚇傻

雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻...網全笑炸

找車位、查欠費、線上繳費　台南好停APP一手包辦抽獎A好康

快訊／機場捷運突失去電力「卡軌」！　直達車停駛、班距大調整

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警..

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵..

瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車...駕駛慘..

即／北投男「左手腕有割傷」倒臥..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約..

16歲少女垃圾桶套頭　霸凌團扯..

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

連千毅臉書回應遭砸事件：年輕人..

「亞洲毒王」3門徒起底　毒趴赫..

搭機隔壁坐妹子…菲男「衝腦性侵..

爽玩柬埔寨4天3夜　7人返台恐..

男搭小黃遭拖出　被開槍、砍殺後..

更多熱門

相關新聞

「妳的奶好香」網紅遭噁男偷吻頭塞胸

陳姓女網紅2019年8月初和一群剛認識的朋友整夜狂歡，隔天清晨到台北市東區茶店休息時，坐在隔壁的宋姓男子突然對陳女摟腰，頭部刻意靠到陳女胸前後說：「妳的奶好香」，還偷親陳女嘴唇，台北地檢署勘驗店內監視器畫面後，18日依性騷擾罪嫌起訴宋男。

公車癡漢下體磨蹭女乘客　遭判刑2月

北捷「新北投－大安」直達車喊卡

大眼正妹照瘋傳　證實是北捷員工

電車痴漢在哪？日App吸3萬人告狀

關鍵字：

台北捷運性騷擾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面