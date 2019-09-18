少女被搭訕好心帶路　色男熊抱親臉還襲胸...還好媽媽來電

▲宜蘭葉姓男子問路搭訕，好心少女帶路慘遭熊抱親臉襲胸。（示意圖／Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

有性騷擾前科的36歲葉姓男子，在台北市捷運文德站2號出口以問路名義搭訕一名12歲少女，少女好心帶路，葉男趁機在巷口熊抱少女親臉還襲胸，少女母親憤而提告，宜蘭地院因葉男否認犯行且毫無悔意，以葉男故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，判有期徒刑7月。

判決書指出，36歲葉姓男子為成年人，2018年7月2日下午，竟基於意圖性騷擾，先在台北市捷運文德站2號出口，以問路名義搭訕少女，後又要求少女帶其至碧湖公園。

少女好心帶路，2人走至北市內湖區文德路101巷與文德路171巷9弄口前，少女表示欲前往補習班，葉男卻趁少女毫無防備不及抗拒之際，以手拉住少女手臂、攬住少女後背等方式，趁機親吻少女臉頰、碰觸少女胸部。之後剛好少女的母親打電話來，葉男才走掉，隔天上午少女母親帶少女報案。

宜蘭地院審酌葉男有多次違反性騷擾防治法前科，猶不知悔改，為逞一己私欲，乘少女不及抗拒之際，猝然觸摸親吻少女臉頰、胸部，顯不尊重少女身體自主權，對少女心理傷害甚深。

且葉男被告犯後始終否認犯行，毫無悔意，惡性非輕，兼衡其犯罪之目的、手段、大學肄業之智識程度、家庭經濟狀況貧寒，及迄未與被害人少女達成和解等一切情狀，判有期徒刑7月。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

►快訊／龜山島又崩塌遊客驚呼 「塵砂揚起」持續2分鐘多

►環衛巡檢丟護理人員物品挨批 羅東博愛許子文：會再調整溝通方式

►羅東博愛醫院執行長翻箱倒櫃丟水壺 護理師工會痛批職場霸凌

►影／快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀 4大1小「肢體擦挫傷」急送醫

►影／快訊／宜蘭5歲男童「上廁所失蹤」…現身武荖坑上游離奇溺水 搶救不治

