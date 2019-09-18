NCC最新電視新聞報導觀測！韓國瑜、蔡英文各有領先

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NCC最新觀測！台視、華視、東森蔡英文最多　其餘各台都韓國瑜

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▲▼各新聞頻道播送特定人物相關新聞秒數中，被報導前5名特定人物為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘，各頻道報導比例（圖／NCC提供）
▲各新聞頻道7月份播送特定人物相關新聞秒數中，被報導前5名特定人物為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘，各頻道報導比例（圖／NCC提供）點我看大圖

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)18日公布11家電視台「108年7月電視新聞報導觀測」統計結果，受觀測的11台報導特定人物的則數及秒數最高者，台視、華視、東森為蔡英文，其餘各台皆為韓國瑜。中天報導特定人物中以韓國瑜時間最高佔62.47%，較次高的19.29%，仍有43.18%差距；總體而言，各頻道報導特定人物時間，大都較以往有所縮小或不顯著。

根據NCC提供的資料顯示，總合各台被報導時間前5名的特定人物依序為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘，各台報導次高之特定人物不一，有韓國瑜、柯文哲、蔡英文及黃國昌等都有。

各頻道報導特定人物時間佔總報導時間之比率已由3月的34.59%至7月降為25.45%；各頻道報導特定人物總量中，報導特定人務時間最高者亦由3月的56.70%(韓國瑜)至7月降為37.85%(韓國瑜)。整體而言，特定人物與韓國瑜的新聞量都呈下降。

NCC發言人蕭祈宏表示，不論新聞內容是正面還是負面，NCC進行的觀測並不會干涉新聞內容，僅就數字經由客觀、科學化的統計做呈現，且自8月起，新聞報導觀測會由每2個月一次，改為每個月都做觀測，提供各界做參考。

▲▼各頻道之總報導新聞秒數中，被報導前5名特定人物為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘，各頻道報導比例（圖／NCC提供）
▲各頻道7月份總報導新聞秒數中，被報導前5名特定人物為韓國瑜、蔡英文、柯文哲、黃國昌、郭台銘，各頻道報導比例（圖／NCC提供）點我看大圖

NCC為了有效監理電視新聞內容表現，持續觀測新聞頻道播送內容情形，自108年3月份起開始委外做統計，與3月及5月觀測結果比較，7月的播報特定人物總量比率已有逐漸下降趨勢，播報個別特定人物時間長度則各有增減。7月報導特定人物時間佔比最高前3頻道分別為年代(42.27%)、壹電視(35.87%)、民視(33.52%)。

108年7月電視新聞報導觀測

觀測期間
108年7月21日至同年7月27日（共7日）。

觀測頻道
無線電視新聞台(台視、中視、華視)、衛星新聞頻道49至55台(壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS)及MOD寰宇新聞二台，共11個新聞頻道。

觀測時段
每日中午12-13時、晚間7-8點(不含廣告及氣象)。

觀測標的
每日以2小時之新聞標題為基礎，就報導特定人物比例進行

觀測分析
以當週新聞標題出現頻次較多之「蔡英文」、「賴清德」、「王金平」、「郭台銘」、「柯文哲」、「韓國瑜」、「侯友宜」、「鄭文燦」、「盧秀燕」、「黃偉哲」、「蘇貞昌」、「林佳龍」、 「黃國昌」等13人為分析對象。

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