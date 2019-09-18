13詐團成員泰國直送台灣！悲情6男女才進機房就被抓...回來卻開心了

記者張君豪／台北報導

刑事局165反詐騙中心分析近半年台灣假檢警詐騙案例，調查被害人接到的詐騙電話經分析網路轉接，發現發話地點來自泰國，警方透過台灣國際刑警科駐泰國聯絡官接洽泰國皇家警察，歷經半年蒐證鎖定泰國曼谷南方郊區一處別墅內有台灣詐騙集團承租經營跨國詐騙機房、台泰警方合作逮捕台籍詐騙機房人員10男3女共13人到案。9月2日13人搭機押解返台，案經桃園地檢署補開拘票複訊、7人遭收押、6人交保候傳。

▲泰國皇家警方收網攻堅詐騙機房逮捕13名台籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲泰國皇家警方收網攻堅詐騙機房逮捕13名台籍犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

泰國警方依照台警提供情資、派員監控蒐證齊全後8月14日下午攻堅，逮捕台灣詐騙集團成員13人，現場並查扣蘋果手機、平板、無線網路由器、分享器、筆記電腦等群呼系統，以及教戰手冊、被害人轉單等紙本證據等贓證物。

警方指出，該詐騙集團機房設在泰國曼谷郊區，希望藉此規避警方追查，該集團以假檢警詐騙老哽打電話誘騙台灣民眾匯款，成員都是在台灣招募然後分批前往，有6名男女成員因為剛搭機抵達曼谷、剛入住別墅機房內就被逮，因「沒開工就落網」檢察官認定犯罪事證不足裁定交保候傳。

刑事局表示，由於電信詐欺案件近年都移到東南亞國家經營電信機房規避警方查緝，台泰警方已締結打擊跨國詐欺犯罪協議，這次泰國警方與台警國際刑警科共同行動，泰國警方願將涉詐騙機房的台灣籍犯嫌遣送回台，足見泰國警方願意承認台灣的司法調查主權、也是另類的外交勝利。

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