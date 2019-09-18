台灣半導體走向下一個60年　台積電董座劉德音提出4大方向

▲台積電董座劉德音以台灣半導體走向下一個60年為題提出4大方向。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）董事長劉德音今（18）日在SEMICON Taiwan 2019「科技智庫領袖高峰會」發表演說，以半導體走向下一個60年為題提出4大方向，不僅樂觀看待台灣半導體還會持續發展60年，而且摩爾定律還可以再走下去，就像台積電持續在研究二奈米的先進技術。

劉德音表示，台灣半導體產業走過60年，隨著半導體的各種創新應用，人們見證半導體不可或缺的重要性，並樂觀看待半導體還會持續發展60年，就像直到今天摩爾定律仍然活得很好，相信還可以繼續走下去。

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劉德音以台積電製成舉例，目前七奈米已經第二年進入大量生產，而且規模達到100萬片，甚至可以做到車用規格，改寫過去的半導體歷史，可以說台積電提出七奈米是給全世界所有創新者使用最領先的技術。

至於先進製程，劉德音指出，台積電五奈米已經準備大量生產，相信明年將是快速大量擴張的一年，同時台積電正在專注三奈米的技術，並持續研究二奈米的先進技術，而且每個禮拜都看到新的創意，並強調未來半導體的進步不僅是微縮，甚至已經發展到第三維度的IC，可以到雲端設計。

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者姚惠茹攝）

「如果有一天，每個人的口袋都有量子電腦，那麼台積電一定不會缺席」，劉德音強調，並針對台灣半導體走向下一個60年提出4大方向，第一就是台灣半導體要發展成為全球不可或缺的合作夥伴，因為台灣擁有完整的半導體聚落，雖然全世界情勢動盪，但是台灣要鞏固維持現有的領先地位。

劉德音提出的第二點就是加強半導體的研發動能，尤其是基礎的研發基數，因為從過往的例子來看，企業在全球產業版圖重新洗牌之際，如果沒有掌握關鍵技術，就會導致企業逐漸式微，尤其現在半導體成為各國策略發展的重點，希望台灣的產官學研可以密切合作，提升產業附加價值。

至於第三點，劉德音認為應該積極發展綠色製造，因為台灣地小人稠，而且生態多樣，因此商業活動因應未來的成長，更需要致力於發展乾淨安全的先進製造，並就土地開發、節能減炭、水、廢棄物、空污的管理，攜手產業界採取行動，與環境共存共榮下面的60年。

劉德音提出的第四點就是推展AI和5G的先進應用，因為未來60年，AI和5G將再次顛覆人們對生活的想像，更會產生全面巨量資料的流動，甚至會帶給半導體帶來更高的突破和應用，為全國產業帶來加乘的效果，並總結來說，如果半導體業能促成以上的發展動能，相信台灣半導體可以揮灑出下個更精彩的60年。