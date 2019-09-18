從政13年薪資全數捐出　葉壽山：開創義工從政紀錄

▲葉壽山18日臉書貼出從政 13年來所有收入全部捐出，這次參選看板，都是支持出的 。（圖／記者陳崑福翻攝自葉壽山臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣第一選區立委參選人葉壽山，18日在臉書以「從政薪資全數捐出、開創義工從政紀錄」發文，敘述他從政以來，所有選舉補助款和薪資捐出奉獻給市政、慈善、教育和獎勵，他自嘲「所以至今仍是個窮光蛋」。

▲選舉看板，支持者出資做的。

葉壽山在臉書發文強調，他抱持從政就是「志願」服務，是義務性的，應該是「無薪工作」的信念，在選舉拜票過程常有熱情鄉親會塞紅包給他，他也說明礙於選罷法規定他不能收，他請熱情相挺贊助小額捐款的支持者到銀行匯款。

他臉書公布他從政以來，一直都把選舉補助款和薪水全部捐出，立刻引起網友讚嘆，說他是「政壇唯一珍貴稀有動物！」，「是開創義工從政的新概念，建立台灣民主的新里程碑」，還幫他貼出早年捐款的新聞連結。

葉壽山臉書全文─

壽山一直抱持從政就是「志願」服務，是義務性的，應該是「無薪工作」的信念。

因此從當選縣議員、兩任屏東市長，選舉補助款及薪資從沒帶回家過，全部捐出投入市政工作需要；第二任市長延長任期的10個月薪資，也全數捐給有需要的國小、國中和高中等學校。有人會問為什麼？因為壽山把服務當作志業，從政的信念就是志願服務，既然是志願服務，乾脆連薪資都投入服務吧！

很多朋友了解壽山「自掏腰包、義工從政」的想法，十幾年來，壽山每每登高一呼，邀請各界認養公務（物）或慈善捐款，都能得到很大的回應，只要是為「社會事」，錢都不是問題，壽山真的非常感謝鄉親的熱情相挺，特別謝謝大家理解壽山的從政理念。

壽山決定辭職回屏東參選立委後，街道出現的大小看板、宣傳車輛、文宣品、飲料便當、團隊年輕朋友，全部來自鄉親朋友贊助和義助，壽山相信在純樸的屏東，選舉不必耍手段、不需花重金，唯有真誠善良、認真服務的口碑，才能贏得鄉親信賴，才能獲得選民信任投下支持一票。