瑞智集團投資2.3億在台設廠　董座陳盛沺：自動化生產線是未來趨勢

▲ 瑞智集團回台投資2.3億台幣。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／桃園報導

瑞智精密股份有限公司（4532）今（18）日在桃園舉行，自動化及智能化示範生產線啟動儀式，瑞智集團董事長陳盛沺表示，目前這一條全自動化生產線已可以年產200萬台壓縮機，預估明年就可以達到年產量400萬台，另外預估將在2至3年內將會開啟第二條生產線。

陳盛沺指出，由於受到中美貿易戰的影響，導致瑞智在美國的市場價格也受到衝擊，雖然在美國市場僅佔10%，不過這10%的市場長期下來影響也是相當大，因此在去年11月就開始規劃回台開啟生產線，由於原本瑞智在台灣本來就有地、有廠房，且在經濟部與桃園市政府的輔導底下，目前已經順利進入試車量產。

請繼續往下閱讀...

陳盛沺提到，這一條智能化及自動化的示範生產線，大約投入了2億3千萬的資本額，未來若是要再擴大整合會再投入更多資金，且這條生產線未來也會移植到中國大陸，降低中國大陸日漸高漲的人力成本。

另外，陳盛沺也提到，雖然這次回台投資整體而言還算順利，但在「找人」方面卻是面臨極大的困難，主要是因為現在不少年輕人多半不願意進入製造業，且工廠地處偏僻；他也提到台灣在未來為一直面臨到人力不足的情況，因為台灣少子化的問題一直存在，青壯年人口只會越來越少，政府應該要重視這項問題。

不過，陳盛沺也說，企業也應該要轉型，像是把生產線轉型，變成自動化生產，減少人力成本，一來不僅可以解決缺工問題，二來也可以降低成本，這也是他這次回台投資設置「自動化及智能化示範生產線」的最大主因。

▼ 瑞智集團董事長陳盛沺。（圖／記者余弦妙攝）