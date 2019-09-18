綠議員質疑韓國瑜將請假3個月拚總統　網酸：無心假、恥度無上限

▲高雄市綠營議員質疑韓國瑜將請三個月無薪假，網友酸文：「恥度無上限」 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

國政市政兩頭燒的高雄市長韓國瑜，喊出平日拚市政，假日拚選舉，不過現在高雄市民進黨議員開記者會，質疑高雄市長韓國瑜將在10月11日開始，連續請無薪假3個月，高雄市政府新聞局長王淺秋表示：「目前的確沒有規劃」，不過許多網友質疑：「真的是恥度無上限啊！」、「剛上班就請三個月...早就被開除了...」。

高雄市議員康裕成、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、高閔琳18日召開「拒絕質詢人形立牌」記者會，直指高雄市長韓國瑜將於10月11日起連請3個月無薪假，挽救其岌岌可危的選情；不過高市新聞局長王淺秋在面對媒體問能保證市長不請假嗎，王淺秋竟回「你能保證不會離婚嗎」。

▲民進黨團質疑韓國瑜請假，王淺秋回應 。（圖／記者洪靖宜攝）

但如果真的是這樣的話，他將缺席擔任巿長以來的第1次預算會期，因為高雄市議會將在9月24日開議，這次會期是預算會期，將審查高雄市政府明年度的預算，且是韓國瑜就任巿長後的第1本預算書，但法定70天的會期，韓國瑜居然有63天不在議會，只進不到7天，已違背對市民託付。民進黨團要求韓國瑜說清楚會不會請假，如果要請假，就必須先接受質詢。

所以這場「拒絕質詢人民立牌」記者會也拿出時任新北市長朱立倫為例，表示當時新北市議會民進黨團以人形立牌代替市長進行質詢，現在高雄市民進黨議員也把韓國瑜人形立牌準備好了，但是喊出「高雄市議員們拒絕質詢人形立牌」。

對此新聞局長王淺秋表示「感受到民進黨議員深切關心，以及未雨綢繆擔心，他們所說的情節到目前沒有具體規劃，一但有請假會跟議員們報告」。可是記者繼續追問王淺秋「能保證市長不會請假嗎？」，王淺秋一度語塞「我…保證…你能保證不會離婚嗎，這沒什麼好保證的，目前的確沒規劃，有規劃一定會來做報告」。

▲民進黨團質疑韓國瑜請假，表示拒絕人形立牌。（圖／記者洪靖宜攝）

不過臉書粉專「Wecare高雄」貼出相關貼文，立刻引發網友諷刺：「真的是恥度無上限啊！」、「臉皮厚真好！」、「一定要Double Play」、「剛上班就請三個月...早就被開除了...」。

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