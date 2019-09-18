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不怕賣壓擴大！4成民眾看跌房價　中南部建商推案創新高

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▲▼永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

民眾對於房價看法普遍看跌或持平，民調顯示，看跌的比例為39%，持平的佔38%，專家分析，今年第3季開始中美貿易摩擦升級，國際景氣不穩定加上總統大選影響，部分民眾看空房價。且今年1~7月台中、台南、高雄建照創11年來新高，市場賣壓大。

根據永慶房屋2019年第4季網路會員調查，有49%的消費者認為中美貿易戰會影響購屋意願，較上季增加8%，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，中美貿易戰已持續1年多，對於購屋意願的影響程度，會隨著貿易戰情勢緊張或緩和而有所變化，近期貿易戰升級，連帶影響消費者購屋意願。

請繼續往下閱讀...

此外，民眾對於資金避險標的的選擇，房地產佔35%，創近5季新高，超越黃金33%、定存12%，成為消費者資金避險的首選。謝志傑指出，房地產屬於耐久財的一種，除了保值與避險功能外，還具備投資效益。

面臨中美貿易戰、總統大選等變數，有高達58%民眾認為2020年下半年以後才是最佳購屋時機，顯示民眾期待經濟、政治局勢明朗之後再進場購屋。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房市經歷3~4年的修正後，房價處於盤整期，讓自住首購、換屋甚至是置產族群等剛性需求出籠，民眾進場信心提升，加上低利率環境持續，近期房市表現佳，預估今年房市交易量可達28.8~29.5萬棟之間，較去年成長3~6%左右。

葉凌棋說，今年1~7月全台使照5.27萬戶，創11年來的第3高，顯示目前大量餘屋加上使照的新增供給多，市場供過於求隱憂未除，今年至2020年的市場賣壓仍大，房價難有上漲空間；而建照量今年1~7月高達8.2萬戶，創11年來新高。若從各都會區來看，桃園、台中、台南的建照年增幅超過3成，增幅最大，需特別留意，而台中、台南、高雄建照則創11年來新高。

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