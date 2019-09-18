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英文老師驚呆！韋氏字典宣布「They」新用法：可當作一個人，單數使用

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▲THEY的使用方式被重新定義。（圖／翻攝自網路）

▲THEY的使用方式被重新定義。（圖／翻攝自網路）

記者陳亭伃／綜合報導

美國歷史最悠久的出版商韋伯斯特（Merriam-Webster）當地時間17日在推特上表示，過去大家所知道的代名詞「They」，現在將出現一個全新的用法，可以作為單數，一個性別認同並非男或女的人。引發網友正反兩面熱烈討論。

根據英國《衛報》報導，在過去語言教學中，They即為代名詞「他們」、「她們」、「牠們」、「它們」之意，但對於許多無法以男女分辨的人來說，They則是成為一個沒有性別界線、束縛的代名詞，儘管有許多美國人認為，用They來表示單數根本不符合文法，也可能造成用法的混亂。

▲▼ 同志,同性戀,LGBT,彩虹旗,彩虹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲They的用法可指單數人稱代名詞，讓性別不受限。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

韋氏在推特上則表示，社會上越來越普遍這樣的代名詞用法，因此獲得承認，包括美國部分州與政府，在身分證上也可以選擇X的選項，或是可以選擇別的向別註記等。語言學教授巴隆（Dennis Baron）則表示，語言會回應社會變遷，該被表達的事情就該表達出來。

其實早在韋氏字典承認之前，部分媒體包括美聯社就容許記者在些許報導中使用They作為單數代名詞。跨性別平等中心公關布蘭斯特（Gillian Branstetter）表示，男性或是女性，兩種性別已經不適合所有人，這樣新的用法可以使人在溝通上舒服很多。

►►不管是he she they it都有好氣色

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