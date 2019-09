英文老師驚呆！韋氏字典宣布「They」新用法：可當作一個人，單數使用

▲THEY的使用方式被重新定義。(圖/翻攝自網路)

美國歷史最悠久的出版商韋伯斯特(Merriam-Webster)當地時間17日在推特上表示,過去大家所知道的代名詞「They」,現在將出現一個全新的用法,可以作為單數,一個性別認同並非男或女的人。引發網友正反兩面熱烈討論。

根據英國《衛報》報導,在過去語言教學中,They即為代名詞「他們」、「她們」、「牠們」、「它們」之意,但對於許多無法以男女分辨的人來說,They則是成為一個沒有性別界線、束縛的代名詞,儘管有許多美國人認為,用They來表示單數根本不符合文法,也可能造成用法的混亂。

▲They的用法可指單數人稱代名詞,讓性別不受限。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

韋氏在推特上則表示,社會上越來越普遍這樣的代名詞用法,因此獲得承認,包括美國部分州與政府,在身分證上也可以選擇X的選項,或是可以選擇別的向別註記等。語言學教授巴隆(Dennis Baron)則表示,語言會回應社會變遷,該被表達的事情就該表達出來。

其實早在韋氏字典承認之前,部分媒體包括美聯社就容許記者在些許報導中使用They作為單數代名詞。跨性別平等中心公關布蘭斯特(Gillian Branstetter)表示,男性或是女性,兩種性別已經不適合所有人,這樣新的用法可以使人在溝通上舒服很多。

