「九一八」88周年　上千民眾聚瀋陽「擊鐘14響」紀念抗戰

▲「九一八事變」88周年，來自社會各界的人士在瀋陽集會，舉行撞鐘鳴警儀式。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

18日適逢「九一八事變」88周年，當天上午有來自社會各界的上千名人士在瀋陽集會，舉行撞鐘鳴警儀式，活動現場由抗戰老兵、幹部和群眾代表推動鐘槌，擊響「警世鐘」14次，寓意著中華民族14年抗日戰爭的歷程，還有警報聲劃破天際，鳴響3分鐘。

《新華社》報導，活動於9點18分開始，隨著警報的想起，街道上的汽車紛紛停下，鳴笛示警，行人駐足肅立，此外，遼寧省其他13個城市也同時鳴響防空警報，共同紀念這一國難日，自1995年以來已連續24年，每逢九一八紀念日，警報在瀋陽這座城市拉響。

▲「九一八事變」88周年，瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式。（圖／翻攝自《中新社》）

根據維基百科，「九一八事變」是指1931年9月18日在中國東北爆發的一次軍事衝突和政治事件，日本軍隊炸毀自己修築的南滿鐵路，藉口稱中國軍隊所為，以此侵佔瀋陽。

「九一八事變」爆發之後，三個月之內，日本關東軍侵佔東北三省全境，日本於1932年3月1日建立傀儡政權滿洲國。九一八事變在中國被史學家視為十四年抗戰的開始，而9月18日則被中華民國視為「國恥日」。現每年9月18日中國東北的各大城市會鳴防空警報以警醒後人。

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