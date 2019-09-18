斷訊危機解除！中嘉113萬收視戶與Eleven Sports達共識

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斷訊危機解除！中嘉113萬收視戶與Eleven Sports授權費達共識

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▲ELEVEN三年努力耕耘轉多項目多元求新求突破。（圖／ELEVEN SPORTS提供）
▲ELEVEN三年努力耕耘求突破。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

記者陳世昌／台北報導

中嘉有線電視旗下12家系統商113萬收視戶與壹拾壹體育網《Eleven Sports 1》頻道的斷訊危機解除，雙方已達成協議，今年授權以去年條件延續，明年的授權再另行協商。《Eleven Sports 1》與中嘉的圓滿解決，也化解該頻道被迫退出有 線電視的處境，將繼續提供觀眾CPBL中華職棒統一7-ELEVEn獅、Lamigo桃猿比賽。

國家通訊傳播委員會(NCC)原訂18日排定討論「中嘉有線電視12系統申請營運計畫基本頻道變更」，該申請案計畫以福斯體育台更換Eleven Sports 1，但雙方當事人在會議前達成共識，中嘉於是撤銷申請案。

▲ELEVEN SPORTS與中嘉協商出現轉機，頻道授權將延長至7月31日。（圖／ELEVEN SPORTS提供）
▲ELEVEN SPORTS與有線系統授權達共識，解除斷訊危機。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

NCC發言人蕭祈宏表示，雙方已就授權費達成協議，將按原條件進行今年授權，相關條件也會給其他的有線系統平台。據悉，各有線系統都在觀望這次協商結果，如今達成協議，也確定了Eleven Sports 爭取在有線電視平台調漲授權費的努力失敗。

Eleven Sports之前曾表示，來台多年投入許多資源，已虧損5億元，今年再增加了中職統一主場轉播，以及其他新增賽事，持續投入更多資源提升內容品質，加上之前屬於開播初期收費偏低，2019年向有線系統收取的版權費做了調整，將由去年的每戶每月1.5元調升為5元。

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