集集彩繪列車風光啟用　設計師江孟芝沒來！原創俄國美女卡佳來了！

▲集集彩繪列車18日正式啟用，交通部長林佳龍力促俄國插畫家卡佳來台。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

集集彩繪列車因日前爆發爭議，在上路前即備受矚目，18日上午正式啟用。在交通部長林佳龍力邀下，俄國插畫家卡佳Катя Молодцова也親自來到現場，與鐵道迷一同欣賞由台、俄雙方新繪石虎交間的彩繪列車，列車未來一年將行駛於台鐵集集支線上。

彩繪列車在8月時，因車廂設計師江孟芝將石虎彩繪誤把花豹當石虎，採用了卡佳的作品遭踢爆而引發爭議，儘管與特生中心合作更改圖像，仍受到網友猛烈批評；卡佳後來雖表示願贈送3張新繪的石虎作品，卻遭觀光局婉拒，林佳龍知道後，認為這是增進與國際交流的機會，力促卡佳來台。

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▲▼林佳龍、卡佳及特生中心共同簽署石虎保育。

啟用典禮中，卡佳對舞台上表演的石虎、台灣黑熊等吉祥物感到相當新鮮，不斷用手機拍照。隨後與林佳龍、特生中心簽署石虎保育，讓民眾見證歷史性的一刻，別具意義。

▲▼卡佳表演看的興起，拿起手機記錄。

林佳龍提到，今天啟用典禮有3大重要意義，第1，這是921地震20週年，在民眾與政府災後共同努力奮鬥下，一同見證災後重建成果。第2，政府推廣倡議鐵道觀光，透過本次列車上的石虎（台語祝福的諧音），祝福大家並搭起台俄交流橋樑。第3，這也不單只是觀光，更結合生態保育及藝術文化，為觀光創下新的里程碑。

他也說，這次的集集彩繪列車設計，是原設計師江孟芝與特生中心共同打造的石虎特徵插畫，過程中有意外也有驚喜，就是讓台灣與卡佳結緣，希望卡佳未來可以成為台灣在俄羅斯的觀光代言人，讓國際認識台灣的美好。

另外，車埕「鐵道觀光小學堂」也於今日正式啟用，除了提供遊客中心服務、集集線鐵道搭乘實境影片體驗，並架設實體模型動力火車及軌道繞行之外，園區內更展示舊機車頭（R100型-R114）及舊客車車廂（35SPK32700型），卡佳也是看的津津有味，認真地聽翻譯人員解說。

觀光局局長周永輝表示，鐵道觀光小學堂原為廢棄小學，透過活化再利用，以嶄新風貌呈現給民眾，吸引更多民眾走出戶外，進而帶動整個地區產業發展、提升地方整體經濟，打造出國際級新亮點。

▲▼集集彩繪列車18日正式啟用，未來一年將行駛於台鐵集集支線上。