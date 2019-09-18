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阿北芒果牛奶！50元每一口濃純…0生意「被手搖飲搶光」　她淚推助下架

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▲現打芒果牛奶！阿北賣50元「700cc每一口濃純」…生意被手搖飲搶光　她淚推助下架（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿北現打芒果牛奶，一杯700cc只賣50元！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

台中一名女網友不捨表示，日前買一杯700cc芒果牛奶只要50元，非常濃郁香甜，而老闆是一位阿北，年邁身軀從中午賣到晚上，客人卻是屈指可數，直言「現在很多人喝手搖杯，不喝果汁！」如今老人家擔憂，連房租都賺不夠，原PO化身暖心使者，希望號召網友們一起來捧場。

一名女網友在論壇《Dcard》分享暖心故事，日前她去大墩路上，發現市場對面有一家現打水果汁攤販，裡頭坐著一位阿北，頻頻望著空氣等待客人上門。這一幕揪心畫面，讓原PO於不忍心，便上前買了一杯芒果牛奶，怎料一問之下，才知道阿北正面臨賠錢過生活的日子。

請繼續往下閱讀...

「現在很多人喝手搖杯，不喝果汁！」阿北語帶無奈透露，本身在市場賣水果，因此果汁都是新鮮現打，話鋒一轉，他感慨，街上飲料店一家一家開，根本難以跟光鮮亮麗的店面比拚，「生意不好，連租金都賺不夠。」

阿北的心酸苦處，令原PO很是心疼，「可能因為他只是一個小攤販，不太起眼沒什麼人注意到，也只有我一個客人。」兩人聊著聊著，阿北早已製作完成水果汁，除了原本芒果牛奶，還暖心送上一杯哈密瓜鳳梨汁，堅持不收錢，「說是隱藏版，不一定每天有，要請我喝喝看！」

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▲現打芒果牛奶！阿北賣50元「700cc每一口濃純」…生意被手搖飲搶光　她淚推助下架（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現打芒果牛奶！阿北賣50元「700cc每一口濃純」…生意被手搖飲搶光　她淚推助下架（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿北多送一杯隱藏版果汁，讓原PO喝超飽！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO試喝一口，立即就能感受到，水果在舌尖上舞動，她驚嘆表示「沒有加水加糖，只有水果跟牛奶，都超濃超好喝的，一杯700cc只要50塊！」正因為阿北兼賣水果，才能做出很濃郁又不貴的水果汁，「真心覺得很好喝，每天都來一杯！」

文章一貼出後，掀起大批網友朝聖，更發起「用新台幣教訓」的活動，希望讓阿北早些收工回家，「超有心耶，這麼大一杯還很濃下次有路過去喝」、「真材實料的果汁我超喜歡，台北都找不太到了」、「看起來好好喝，我比較喜歡喝果汁大於手搖」、「用環保杯推推」、「衝著果汁牛奶衝一波」、「老闆，超佛心」、「推！超級喜歡喝果汁，不喜歡手搖杯」。最後，原PO在留言串補充，「但是有很多隱藏版哦～因為阿北自己賣水果 我都會問阿北現在有什麼水果 還會有一些阿北自己混搭很好喝的口味！」

►生火了！連我媽都用到發光

阿北攤販資訊

時間：大約中午至晚上7點

地點：台中南屯區大墩路、大墩十街路口（市場對面）

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