防堵槍毒走私＋非洲豬瘟　海巡秋節過後持續查緝力道

▲海巡署偵防分署鳳山查緝隊，近年查緝毒品、走私成效卓著 。圖走私海洛因。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署鳳山查緝隊沈正星隊長，17日拜會東港漁業電臺華建立臺長，除針對東港、鹽埔地區漁業生態交換意見外，並表達海巡署不因秋節過後查緝力道有所鬆懈，呼籲私梟切勿心存僥倖，並期盼漁民朋友能與海巡共同努力，增強海巡查緝能量，一起守護海域海岸安全。

偵防分署鳳山查緝隊表示，東港、鹽埔地區每日漁船進出頻率居全國之冠，走私生態複雜，為防範秋節過後私梟蠢動，該查緝隊秉持「查緝無假期、緝私不間斷」精神，不減反增查緝力道，落實槍枝、毒品及肉品走私查察。

鳳山查緝隊近年查緝成效卓著，2017年5月在金門烏坵海域查獲漁船走私第一級毒品海洛因磚1800塊，重693公斤）、同年8月在國道3號北上74.6公里處查獲第三級毒品愷他命181公斤、2018年4月在東港漁港查獲漁船載運未稅菸品420箱，有效打擊犯罪、嚴防非洲豬瘟入侵。

鳳山查緝隊呼籲，槍、毒、私菸及走私農漁畜產品，影響國內治安及國人健康甚鉅，海巡署偵防分署結合各查緝機關，並運用多項科技裝備戮力執行各類犯罪偵查工作，維護社會安全積極強化經濟穩定，民眾如發現不法犯罪，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法走私活動，共同為維護社會治安盡一份心力。