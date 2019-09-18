　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防堵槍毒走私＋非洲豬瘟　海巡秋節過後持續查緝力道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署偵防分署鳳山查緝隊沈正星隊長，17日拜會東港漁業電臺華建立臺長，交換意見，並籲私梟切勿心存僥倖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署偵防分署鳳山查緝隊，近年查緝毒品、走私成效卓著 。圖走私海洛因。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署鳳山查緝隊沈正星隊長，17日拜會東港漁業電臺華建立臺長，除針對東港、鹽埔地區漁業生態交換意見外，並表達海巡署不因秋節過後查緝力道有所鬆懈，呼籲私梟切勿心存僥倖，並期盼漁民朋友能與海巡共同努力，增強海巡查緝能量，一起守護海域海岸安全。

偵防分署鳳山查緝隊表示，東港、鹽埔地區每日漁船進出頻率居全國之冠，走私生態複雜，為防範秋節過後私梟蠢動，該查緝隊秉持「查緝無假期、緝私不間斷」精神，不減反增查緝力道，落實槍枝、毒品及肉品走私查察。

鳳山查緝隊近年查緝成效卓著，2017年5月在金門烏坵海域查獲漁船走私第一級毒品海洛因磚1800塊，重693公斤）、同年8月在國道3號北上74.6公里處查獲第三級毒品愷他命181公斤、2018年4月在東港漁港查獲漁船載運未稅菸品420箱，有效打擊犯罪、嚴防非洲豬瘟入侵。

鳳山查緝隊呼籲，槍、毒、私菸及走私農漁畜產品，影響國內治安及國人健康甚鉅，海巡署偵防分署結合各查緝機關，並運用多項科技裝備戮力執行各類犯罪偵查工作，維護社會安全積極強化經濟穩定，民眾如發現不法犯罪，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法走私活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

ET快訊
韓國瑜拜天公廟遇突襲　男怒嗆：騙子！落跑市長！辭職！
機場捷運列車異常！突失去電力「卡軌」全線暫停
「侮辱長官、挑撥離間」12罪列高市文化局考核！網怒：查完水表
陽明、交大合校案通過了　預計明年8月正式掛牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

找車位、查欠費、線上繳費　台南好停APP一手包辦抽獎A好康

「2019新竹生活節」周末登場 輕鬆漫步護城河畔

從政13年薪資全數捐出　葉壽山：開創義工從政紀錄

防堵槍毒走私＋非洲豬瘟　海巡秋節過後持續查緝力道

全亞洲第一台自駕車進開放場域　竹市開創先機

「全國古蹟日」21日展開　文化部邀請大家走入活的歷史現場　

汽車油表損壞不知油已用盡　凌晨全家人「顧路」幸遇警

桃園失智翁誤闖高架快速道　失蹤6天後熱心女警助返家

高雄失智翁騎到屏東家屬好急　內埔警「攔截圍捕」助返家

邱柏昶曾為孫燕姿知名歌手拍MV　 為屏東故鄉拍設計展影片

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

找車位、查欠費、線上繳費　台南好停APP一手包辦抽獎A好康

「2019新竹生活節」周末登場 輕鬆漫步護城河畔

從政13年薪資全數捐出　葉壽山：開創義工從政紀錄

防堵槍毒走私＋非洲豬瘟　海巡秋節過後持續查緝力道

全亞洲第一台自駕車進開放場域　竹市開創先機

「全國古蹟日」21日展開　文化部邀請大家走入活的歷史現場　

汽車油表損壞不知油已用盡　凌晨全家人「顧路」幸遇警

桃園失智翁誤闖高架快速道　失蹤6天後熱心女警助返家

高雄失智翁騎到屏東家屬好急　內埔警「攔截圍捕」助返家

邱柏昶曾為孫燕姿知名歌手拍MV　 為屏東故鄉拍設計展影片

13詐團成員泰國直送台灣！悲情6男女才進機房就被抓...回來卻開心了

生病貓媽躲水溝照顧7子！　愛心志工撈起救援...同步餵奶+上班

不怕賣壓擴大！4成民眾看跌房價　中南部建商推案創新高

「頻道選擇還權於民」　中華電MOD「自選餐」1個頻道只要2塊

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

「冷血女縱火燒死父」家人出庭求情　胞弟：她從綠島回來就不一樣了

2坪大店面押金10萬！　房東列「16項嚴格規定」：孝順父母且品貌端正

「大手拉小手，幸福一起走」幸運草育樂營溫暖收容人

22歲愛兒穩交女友...歌壇才女突喊「我是奶奶了！」全場嚇傻

雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻...網全笑炸

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

地方熱門新聞

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

快儲水！雲林縣斗六市近千戶19..

三峽國光青年社會住宅開跑

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

憲兵特勤退伍　 期許晉升養蜂士..

陸生尋親　警憑「1張舊照」搞定

災害管理國際研討會7國代表齊聚..

秋冬遊嘉義名字內含嘉、義加碼送

營建公司主任　偕妻種產銷履歷紅..

《ETtoday新聞雲》最新民..

汽車汽油用盡　全家人「顧路」

嘉縣30日發放重陽禮金

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

更多熱門

相關新聞

海巡裝備列隊開箱文　網驚：要逼死誰

海巡署18日在海巡署長陳國恩的臉書粉絲專頁PO出三張最囂張的開箱文，包含海巡署兩艘1000噸級海巡艦、岸巡無人機、偵防車、空勤吊掛分隊的海豚S70C直升機，囊括海巡人員陸海空作業大小型機具裝備、海巡署強調這次開箱絕對會開好開滿，因為畫面太壯觀，短短上傳貼文不到半小時已經引發上千網友按讚討論，「這到底是開箱還是開槍、這麼壯觀的裝備是要逼死誰？」

女看護上班10天落跑　險害失能阿公沒命

海巡真人開箱　網暴動：哪裡有賣

海巡偵搜犬成軍！　15萌犬守護邊境

東琉線交通船爆人潮　海巡加強服務

關鍵字：

海巡署鳳山查緝隊東港漁業電臺華建立臺長

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面