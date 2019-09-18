iOS 13 週五登場　8大亮點一次看懂！

記者陳心怡／綜合報導

蘋果最新操作系統版本iOS 13將於本週五（20日）正式登場，iPhone 6S以上型號都可以更新使用此系統。究竟iOS 13有哪些亮點功能，值不值得升級呢？《ETtoday新聞雲》幫你整理出8大重點，一看就懂！

深色模式：

在 iOS 13 中開啟「深色模式」後，無論是系統界面還是鍵盤、相簿等應用程式界面，都會以黑、灰色呈現，讓眼睛使用起來更舒適。用戶也可以從控制中心開啟或設定為夜間自動開啟，十分簡便。

▲iOS 13深色模式。（圖／翻攝自蘋果官網）

相機功能提升：

iOS 13 在之前的基礎上新增了「單調高色光」模式，可以讓照片擁有更高的亮度和對比度，還可以變化「人像光線」中的光線強度，營造出不同感覺。

照片、影片編輯功能：

iOS 13 對照片編輯功能的界面和邏輯進行了重新設置，新增自然飽和度、暈影、噪點消除等新的工具；另外，在照片上所使用的每種工具及效果，幾乎都能用在影片上，包括旋轉、裁切及自動增強等。

▲iOS 13可微調照片和影片。（圖／翻攝自蘋果官網）

隱私功能：

蘋果有一項新功能可以讓用戶使用Apple ID登錄第三方應用程序和網站，名為「使用Apple登錄」，簡單來說，用戶不用再輸入其他的電子信箱、密碼等資訊，靠Apple ID就可以一鍵登入，保護更多隱私。

地圖街景功能：

這個功能可透過3D方式，讓你可以足不出戶遊覽不同城市的街道，同時在街道上還會標註出不同商店的名字和功用。

▲iOS 13讓你身歷其境的3D體驗探索各城市。（圖／翻攝自蘋果官網）

Siri：

語音助理也正在改變中，Siri將會很快地讀懂用戶的指示，然後連接AirPods分享音樂。

Memoji升級：

Memoji增加了包括化妝、眼線、唇環、牙套等各種個性化設定，同時你還可以讓 Memoji 擺出各種手勢，打造自己專屬的動畫表情包。

▲iOS 13有千變萬化的Memoji。（圖／翻攝自蘋果官網）

效能：

iOS 13 的速度大幅超越 iOS 12。例如，Face ID 現在的解鎖速度提升最快可達30%之多；另外，App啟動速度提升最快可達原本的2倍，下載所需空間也更小。

▲iOS 13支援的裝置。（圖／翻攝自蘋果官網）