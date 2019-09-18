空服員工會控訴秋後算賬　長榮回批指控不實

▲桃園市空服員職業工會召開「長榮航只顧打壓、不顧飛安，請勞動部、交通部介入處理」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

長榮空服員罷工結束已逾2個月，但近日勞資爭風波未平，桃園市空服員職業工會18日上午於立法院召開記者會，控訴長榮航空持續對工會成員司法追殺、秋後算帳，要求交通部及勞動部應介入處理。對此，長榮航空批評桃空職工指控不實，還找立法委員開記者會，試圖用政治力影響正在進行的司法及勞裁案件，無法接受工會再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利。

桃園市空服員職業工會18日上午於立法院召開「長榮航只顧打壓、不顧飛安，請勞動部、交通部介入處理」記者會，除邀請民進黨立委鍾孔炤、國民黨立委許毓仁、時代力量立委徐永明參加，包括勞動部與交通部也派員出席。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，長榮罷工結束2個多月，秋後算帳一筆接一筆，整個部門人心惶惶，公司在管理調度出現了非常大的問題，不只超時航班的問題沒有解決，近日更爆發嚴重的缺員問題。

鄭雅菱指出，其中像是優待機票權益，當初公司同意漸進式恢復員工機票，工會也盡力跟公司協商，已長達4次，但公司提出員工機票恢復版本，還是長達1年半到3年的差別待遇。

桃園市空服員職業工會理事曲佳雲則指出，罷工結束後的兩個月內，長榮航空持續對工會成員司法追殺，各種針對罷工空服員秋後算帳的行徑。其中，長榮航空向工會理事長、長榮空服員幹部、會務人員共12人，提告非法罷工應負民事賠償責任，並向其求償一天1700萬高額賠償金，即便勞動部長許銘春已在5月27日、6月22日均表示罷工合法，長榮航空至今不願撤告。

▲桃園市空服員職業工會召開「長榮航只顧打壓、不顧飛安，請勞動部、交通部介入處理」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

鍾孔炤指出，不管是根據《工會法》第35條還是《勞資爭議處理》第55條，都很清楚的規定罷工期間有刑事、民事豁免權，現在卻還要遭受到長榮航空的民事賠償，勞動部應該說明清楚。鍾孔炤質疑，「如果現有的法律規範是合法性罷工，那麼合法性罷工何來的求償」？

許毓仁也說，當初長榮空服員接受資方條件，絕大因素是因為政府站在勞方，願意提供信賴保證與勞資雙方的互信基礎，未料簽完協議後馬上被打破，讓他合理懷疑當初是勞動部、交通部聯手與長榮合作，使勞方接受條件，再讓資方進行清算，他要求勞動部與交通部有必要作出表態說明。

徐永明則表示，當初罷工結束後很多人在討論罷工預告期，但現在卻發現是錯失焦點，因為「秋後算帳若沒解決，談什麼罷工預告期」？他指出，秋後算帳所影響的不僅止於空服員的權益，更與消費者的飛安、民眾權益息息相關，希望未來在立法院交通委員會能狗提出決議，並與其他不同黨派的委員一起推動，如此才能長治久安。

對此，交通部航政司長葉協隆表示，《民航法》已有明確規範，若經營管理有不適當，民航局可進行查核、了解，並要求限期改善，並請民航局進行了解，加強監督；至於航權分配與勞權連結部分，會與勞動部進一步探討。

勞動部勞資關係司長王厚偉則說，勞動部已對外表達這次工會的罷工是合法行為，公司也理解這是合法罷工行為，不應該、也不可以對工會會員進行任何不當的秋後算帳，如此無助於勞資關係的恢復。此外，勞動部也願意出面邀集勞資雙方，將雙方關係好好彌補修復，近期也會向工會表達善意。



長榮航空回應桃空職工立法院記者會全文如下：

一、進行司法程序為公司權利 工會不應無限上綱

今年6月20日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，造成長榮航空重大損失，也嚴重影響公司聲譽。根據國內現行法規，董事的選任是股東會權限，非公司管理階層與工會得逕行協商並同意之事項，但桃空職工卻以此當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工之虞。因此長榮航空在罷工的第二天即委由律師向台北地方法院遞狀，對桃空職工及其會務人員、幹部等十餘人提告主張因其違法行使罷工權，故應賠償公司所遭受之相關損失，公司並未向任何單純參與罷工的基層會員提告。

長榮航空表示，公司與桃空職工於結束罷工談判會議中，桃空職工就曾要求公司撤回訴訟，作為結束罷工條件，但公司當時即明確表示為了維護十三萬名股東及員工之權益，無法同意桃空職工的訴求。此時，桃空職工再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利，並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」，公司無法接受。

二、空服員派遣符合規範 絕不會影響飛安

飛航安全是長榮航空的DNA，因此公司絕不會讓任何可能影響飛安的狀況發生，近來在國定假日或連續假期，即使公司已經加強執勤及待命人力，然因部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期集中缺勤、導致部份航班預排人力不足之現象，長榮航空除盡力由待命人力補足外，為體恤協助調度的空服員，也發放「缺員津貼」給出勤的空服員作為補償。但長榮航空要強調的是，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准之派遣要求，並無影響飛安之疑慮，桃空職工所言絕非事實。

長榮航空在罷工事件結束後，一直持續盡力彌平員工間的裂痕，也建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事，但桃空職工卻一再誣指長榮航空對罷工組員「秋後算帳」，誤導社會大眾，製造事端，挑起勞資間的對立。

尤其，桃空職工針對公司於今年5月8日所公布的罷工期間獎勵出勤方案向勞裁會提出的勞裁案，目前尚在行政裁決的過程中，我們認為，在裁決結果尚未出爐前，雙方皆不應以任何形式影響行政機關做出裁決的中立性，但桃空職工卻高調聯合立委召開記者會攻擊0508獎勵出勤公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，實令人感到遺憾。