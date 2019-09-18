早餐店點鐵板麵！店家「拿鍋子煮」他嘆踩雷：會欠一味　內行神解鐵板2精髓

▲早餐店鐵板麵。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

若早餐只吃蛋餅吃不飽，許多人都會選擇熱騰騰的鐵板麵加蛋當作一天的開始，不過有網友就發現，許多店家為了快速出餐，已經漸漸捨棄用鐵板炒的方式，而是把冷凍好的調理包直接丟到鍋子裡煮，讓他失望大嘆這樣會少一味，引發眾網友們的討論。

「煎的才叫鐵板麵嘛！」一名網友在臉書「爆廢公社」發文，他觀察到現在似乎很多早餐店為了講求快速，都用鍋子煮已經調理好的鐵板麵，而不像傳統一樣在鐵板上煎炒。雖然醬料、麵都沒變，但他認為吃起來就是少了一味。

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網友們對此看法心有戚戚，認為既然用鍋子煮就不能再叫做鐵板麵了，「用鍋子煮根本妖魔鬼怪」、「早餐點鐵板麵，看他拿出鍋子煮，心想又踩到雷了」、「不是用煎台的都超雷」、「煮水水的超難吃」、「我們家這邊的早餐店也都用煮的了」。

▲許多人紛紛表示用鐵板炒才夠味。（圖／翻攝自爆廢公社）

留言之中還有內行指出，鐵板麵的精髓其實就在於「火味」和「收汁」，鐵板的溫度比較平均，溫度也夠，如果用鍋子要達到相同的收汁效果，通常煮完麵都爛掉了，也沒有鐵板的香氣，原本滿心期待，最後都會吃得很不爽。

不過也有早餐店業者提醒，其實兩者之間有好有壞，用鐵板炒雖然比較好吃，但也需要花費較多的時間，加上清理板面等，很多人趕上班上課根本就沒耐心等，「如果要品質拜託別再催了。」

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