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斷索羅門還是有溫暖！11邦交國「聯合國大會上交支持信」教廷、海地都參與

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▲11邦交國在聯合國大會開幕上遞交支持信。（圖／翻攝自台灣駐紐約辦事處臉書）

▲11邦交國在聯合國大會開幕上遞交支持信。（圖／翻攝自台灣駐紐約辦事處臉書） 

記者陳亭伃／綜合報導

台索關係16日正式破裂，台灣邦交國降為16國，國際地位再度受到考驗。本月17日74屆聯合國大會開幕，貝里斯、史瓦帝尼、海地、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福、吐瓦魯及教廷等11位友邦，派出代表台灣訴求信函，呼籲盡快以適當的方式接納台灣參與。

根據《中央社》報導，參與連署的11個台灣邦交國，在索羅門與台灣斷交後，堅定表達自己的立場，向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表達強力支持台灣參與聯合國。駐紐約辦事處長徐儷文感謝感謝友邦，在聯合國大會開幕就表達出邦交情誼的堅定。

此外，連署中提到希望聯合國可以開放台灣民眾持護照參訪聯合國，並向台灣記者核發採訪證。外交部指出，友邦聯名致函的內容並提到，台灣在許多領域擁有頂尖成就，也樂於分享自身發展的經驗，聯合國秘書長古特瑞斯近來既強調「包容的急迫性」（inclusion imperative），則應接納台灣這個可靠且可信賴的夥伴。

此外，尼加拉瓜、瓜地馬拉則是沒有參與連署與個別致函，但尼加拉瓜駐台大使達比亞在中美獨立酒會中提到，「台灣不孤單，我們都你們站在一起！」

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