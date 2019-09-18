昨天「拿安全帽K列車長」　怪客又在彰化區間車內咆哮

▲上午這名男子再度出現在台鐵彰化區間列車上對列車長咆哮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵自強號317車次17日行經嘉義時，1名男子因為沒錢補票，拿安全帽打列車長，這名男子18日再度出現在彰化區間列車上，又對著列車長大聲咆哮飆罵，台鐵人員只好將他的誇張行徑錄影蒐證，原來他是台中車站的街友，經常遊走在中南部新竹、彰化及嘉義車站之間，更經常對列車長動手，讓台鐵人員不知如何是好。

這名男子頭戴白色安全帽、身穿橘色反光背心，腳踩拖鞋，據了解他是台中車站的街友，昨天從台中火車站搭乘371次自強號，被列車長要求補票時，「我坐過站，沒錢可買票」，與列車長發生爭執，先摔東西又拿起安全帽打列車長，車停嘉義站後，被嘉義鐵警帶下車，嘉義火車站人員因此還買麵包、飲料及區間車票，將男子送回彰化，沒想到早上又出現在彰化車站，還坐上區間列車，再度對列車長咆哮，真的讓火車站人員相當頭痛。

▲371次自強號，台中開往台東，當時列車快到新營 一名男子遭到查票沒錢補票，摔東西打列車長。（圖／翻攝爆料公社二社）

民眾對此表示，鐵路警察李承翰因為處理補票慘遭刺死犧牲，而這名男子竟無視鐵路人員及鐵路警察，未購票上車已經是不對，還頻頻對列車長及鐵路工作人員動粗，希望相關單位能盡快將他繩之以法，萬一他的粗暴行為波及一旁的乘客，後果真的無法設想。

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