常態斷交人民非無感！ 明年「膠著VS和平」大對決　

▲外交部長吳釗燮說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者任以芳／北京報導

回顧一年多前，台灣邦交國史瓦帝尼傳出可能變異。2018年9月3日到4日，北京舉行中非合作論壇，信誓旦旦宣布「非洲國家全壘打，只差史瓦帝尼」。當時台灣駐北京記者天天緊盯大陸外交部消息，哪怕史國派一個代表出席，都是變心的象徵。還好兩國友情夠堅貞，史瓦帝尼沒跟台灣說再見，一年後，被大陸挖牆角的是另一個鐵哥們索羅門群島！

今年三月，大陸兩會期間，曾有記者追問大陸外交部長王毅，「2019年預計拿下台灣幾個邦交國？」當時，王毅仰天長笑兩聲，沒有多做回應。六個月後，台索斷交！大陸官媒《環球時報》發表社評，台灣將繼續失去現有的邦交國，可能落到零邦交的情況。不少大陸學者也分析，除非兩岸關係緩和，否則北京只會繼續挖台灣友邦。

▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

民進黨重新執政3年4個月，丟了6個友好國家，追平陳水扁當政8年斷交6國的紀錄，蔡英文政府導向大陸想藉此影響台灣選情。長期研究兩岸的專家李肅18日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，北京只想給民進黨反擊，反倒是蔡英文把「斷交」拿來作個人選舉工具，從未想過解決兩岸緊繃關係。

「斷交」對台灣民眾來說是常態，並非無感！李肅表示，「台索斷交」正好給台灣人民一些反思，正逢選舉時機，過去選民都在激情中度過，這次因為斷交事件可能有所修正，不再堅持「非藍即綠」，而是對未來兩岸關係，可能做出關鍵二選一抉擇，「繼續膠著或穩定和平。」