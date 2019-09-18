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中常委促團結　要求吳敦義拜訪郭台銘「讓國民黨改正」

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▲▼吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

▲吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。國民黨18日召開中常會，中常委江碩平受訪時表示，今天中常會他也提出意見，希望吳敦義帶領所有中常委向郭台銘請益，「歡迎他（郭台銘）對國民黨提出建言，讓國民黨改正」。

國民黨分裂危機看似暫時解除，不過黨中央日前連日砲轟郭台銘的言論也引發爭議。江碩平表示，許多憂心忡忡的忠貞黨員，當時對郭台銘講話比較重一點，這是不對的，因為總要等到正式決定再說重話，否則對郭台銘是一種傷害，但吳敦義從來沒有對郭台銘講過任何話刺激郭董，所以才有今天的圓滿結局，也希望郭台銘寬宏大量。

郭台銘雖然宣布不選，但有意派3名幕僚投入親韓立委參選人的選區。江碩平表示，不管是郭台銘或台北市長柯文哲也好，都派出幕僚準備參選，但選區域立委選舉不是那麼簡單，必須要長期經營，這些人不過是刺客，未來一定困難重重。

對於未來將如何整合黨內，江碩平也說，他今天在常會中提出意見，希望吳敦義帶領所有中常委向郭台銘請益。關於韓國瑜民調下滑一事，江碩平也說，最主要是因為韓國瑜年輕選票比較差一點，目前還有機會補救，未來會推出讓年輕人有感有希望的政策，相信民調會往上走。

國民黨副發言人黃心華在中常會後轉述時表示，江碩平在會中提到這只是個人意見，吳敦義則重申，國民黨會團結所有力量，包括郭台銘、前立法院長王金平，但要選擇最好的形式和時機，不見得一定要用帶幾個人去會面的方式。

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