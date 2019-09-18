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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／【被告警所報到】鐵窗外的另類「心牢」

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▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲要求被告定期向派出所報到的制度，不僅無法防逃，也損及被告人權，成為懲罰被告的另類處分。（圖／視覺中國）

日前媒體報導，檢方7年前偵辦某貪污案時，以被告有串證之虞聲押4個月獲准，後來法院同意交保，但要求被告必須每天中午11時到下午1時到住家附近的派出所報到。6年多來被告天天赴派出所簽到次數早逾千次，而法院卻僅開過兩次庭。對於自己的遭遇，當事人形容：「原以為交保能重獲自由，後來才體認我是從1坪大的禁見房，移到另個牢房—我的心牢。」令人不禁質疑，要求被告定期向派出所報到，究竟是為了防逃，還是提前懲罰被告的另類處分？

此種「向派出所報到」屬於強制處分配套措施的一種，過去《刑事訴訟法》舊第116條之2僅規定：「定期向法院或檢察官報到」，欠缺強制到派出所報到的明文規範，引發頗多的爭議。2019年7月3日立法院三讀通過《刑事訴訟法》關於強化防逃之修正草案，特別在同條增列「或指定之機關」報到，俾利法院裁定彈性運用而有所本。另增訂4款防逃機制，包括：科技設備監控、限制活動區域、命提出護照或旅行文件、禁止處分財產等，以有效掌握被告行蹤。

值得注意的是，於偵查及審判中，為防止未經羈押或停止羈押之被告意圖規避刑責而逃亡，新法更要求法院或檢察官在命被告於相當期間遵守一定事項時，必須先審酌人權保障及公共利益之均衡維護，於認為有必要時，妥適決定被告應遵守之事項及期間。筆者認為，此係憲法「比例原則」的體現，值得肯定。要知，基於刑事審判「無罪推定」原則，在被告判決有罪確定前，仍應嚴格限制強制處分權之濫用，以免形成對人民基本權利的過度侵害。

尤其是，被告在獲判不起訴處分或無罪判決確定後，對上述人身自由限制之附隨處分，所受到人格尊嚴之損害，並無法依《刑事補償法》求償，獲取相當的精神慰撫金，只能自認倒楣。然而為保全被告到案，以利偵審程序的進行，人民所為之特別犧牲，亦應有合理期限。是以，法官適用新法「定相當期間」命被告遵守羈押替代處分事項時，解釋上仍應比照現行法定羈押期限為宜，亦即在偵查中以最多2個月，且以延長一次為限；審判中最多3個月，延長時，每次以2個月為限，累計不得逾5年。

而此種向派出所報到制度，不該成為法官拖延結案的手段，法官尤應依《刑事妥速審判法》儘速集中審理，速審速決，以利案件妥速審判。若給予過長之期間或無限期延長的作法，形成「心牢」的枷鎖，均有違比例原則，應立即撤銷，以免過度損及被告的人格尊嚴。

據警政署統計，全台各地檢署、法院要求被告定期到派出所報到的案件數，自2008年至2018年的11年間，共有8,861案的被告，獲交保後被要求到派出所報到，若以人數計則至少上萬人次，大幅增加基層警察的壓力與工作負擔。過去曾發生被告沒有準時報到，結果派出所員警遭懲處的案例。監察院在慶富案少東陳偉志棄保潛逃案的調查報告中，也直接點出防逃業務的主要發動者是院檢，若強加在基層警員身上，恐造成警力不當負荷，更破壞院檢警的互助關係，建議應予改善調整。

諷刺的是，根據司法院統計資料顯示，近十年仍有7,096名被告在審理期間落跑。目前實務上要求被告定期報到制度的作法，都是檢察官或法官自行依個案狀況，先定好報到頻率，一天1次、隔天1次或每週1次不等，再定好報到時間。被告要在時限內到指定派出所的簽到簿簽名並記錄時間，再由派出所主管蓋章確認，若被告未按時報到，派出所須立即電話通報書記官。若此僅靠人工監督、電話聯繫的作法，不僅落伍，實際上法院只能在接獲派出所通報，被告沒準時報到時，才會發現被告可能已逃亡，可見我國刑事報到制度確有空窗，無法達到防逃功效。

現今科技設備技術日新月異，無論配戴電子手錶、腳鐐，應該都比要求被告定期到派出所報到之措施，更能有效掌握被告行蹤，且節省監控人力之耗費。此次《刑事訴訟法》的防逃新制已增列「接受適當之科技設備監控」，未來由司法院與行政院會同訂定相關執行辦法後，可望建立更有效的科技防逃制度，避免其他五花大綁的限制處分，造成長期「心牢」的另類懲罰；尤其在未有類如刑事補償立法保護之前，司法者更應審慎之，不能趨於浮濫。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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