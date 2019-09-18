21歲夜店妹「廁所地板上尿尿」被笑！　她怒揮拳「咬斷辣妹乳頭」

▲英國普雷斯頓（Preston）夜店Evoqueve發生這一起可怕的鬥毆意外。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國普雷斯頓（Preston）的夜店Evoque發生一起可怕的鬥毆意外，21歲的夏農（Shannon Balshaw）蹲在廁所的地板上「方便」，聽見另外2名女性客人嘲笑，立刻大打出手，甚至咬下其中一人的乳頭，事後對此感到非常抱歉與後悔。據了解，受害者的胸部將留下永久殘缺。

根據普雷斯頓治安法庭，受害者與朋友一起走進廁所，看見夏農蹲在地板上尿尿，說了一句「這不是廁所吧，哼！」沒想到立刻發生肢體衝突，經歷一番扭打，才終於把對方壓制住。檢察官指出，事情發生在5月12日大約凌晨1點50分，被告對一名女子造成身體傷害，並且攻擊另一名女性。

Mum, 21, who bit woman’s nipple in nightclub toilet row says she’s ‘sorry’ https://t.co/ii56vTbgcR — Daily Star (@Daily_Star) September 17, 2019

據《蘭開夏時報》（Lancashire Post）報導，受害者經皇家普雷斯頓醫院（Royal Preston Hospital）的醫師判定，可能因「失去乳頭」，胸部留下永久傷疤，模樣不對稱，還必須接種C型肝炎疫苗。她在聲明中表示，心理與生理都受到重創，對於傷口感到「尷尬又羞恥」，「我還要花好一陣子才能夠恢復成原來的樣子，我時常會想，我以後會變成什麼樣？我還能夠哺乳嗎？對於像我一樣年輕的人而言，這一次受傷簡直改變了一生。」

夏農的辯護律師李喬恩（Jon Lee）指出，當事人來自一個家暴的家庭，可能是因此才會產生極端反應，「她當時做了唯一能做的事情，就是大咬一口，一開始咬了（受害者的）手臂，但是從來沒有想過要咬胸部。」

The victim received treatment for the bite, including a Hepatitis C jab. 由 Preston Hub 發佈於 2019年9月17日 星期二

《每日星報》報導，夏農曾因在餐廳說出種族歧視的辱罵攻擊，被判80小時社區服務，這一次對於2名受害者心理、生理上的折磨，都感到非常抱歉，「沒有人應該感到憂鬱或焦慮，我真的對於發生的一切感到非常抱歉，不論結果會如何，我都希望她們接受我的道歉。」

法官裁定，夏農暫時獲得無條件保釋，但將要把案件提交給皇家法庭（Crown Court），10月21日再次開庭，「因為傷害已經造成，加上妳先前的暴力紀錄，其中2起還涉及種族歧視暴力……我們沒有足夠的權力來處理。」

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