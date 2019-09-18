亞馬遜推出「Ultra HD」搶佔高清串流音樂市場

▲亞馬遜在17日推出「Ultra HD」超高清音質串流音樂服務。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

記者趙正瑋／綜合報導

亞馬遜（Amazon）在17日推出「Ultra HD」超高清音質串流音樂服務，比CD的音質更好，而且收錄歌曲量超過5千萬首，在質與量的提升下，亞馬遜與蘋果（Apple）、Spotify在串流音樂領域中形成三足鼎立的態勢。

此前，亞馬遜跟蘋果和Spotify一樣都使用MP3和AAC壓縮格式，現在亞馬遜使用FLAC（Free Lossless Audio Codec）可以對音訊檔無失真壓縮。不同於其它有損壓縮編碼，壓縮後不會有任何音質損失。

據《BBC》報導，目前已有三大主要唱片公司在Ultra HD推出音樂服務。Complete Music Update的聯合創始人庫克（Chris Cooke）表示，亞馬遜能否成功，必須看它能不能整合既有利基，並將其包裝成消費者喜歡的產品。

亞馬遜 Prime會員可用12.99英鎊（新台幣514元）購買此新服務，月繳用戶費用為14.99英鎊（新台幣593元）。亞馬遜音樂的新訂閱戶和現有訂閱戶皆享有90日免費試用期。

此外，其它提供高清串流音樂服務的公司，例如Tidal和Deezer，收費為每月19.99英鎊（新台幣791元）。在這場串流音樂服務的紅海中，亞馬遜搶佔了價格優勢，不過，庫克認為，在亞馬遜加入戰場後，Tidal和Deezer遲早會調降價格，適應市場變化。

目前，亞馬遜Ultra HD擁有超過5千萬首高清歌曲，訂閱人數約3400萬人，與Spotify的1.08億人和蘋果的6000萬人相比還有一段差距，不過，這也代表未來市場的成長潛力相當大。

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