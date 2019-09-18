同屋2房客嫌吵罵「吵三小」　一人持水果刀另一人持滅火器對幹

▲桃園市吳姓男子與江姓男子今年7月間因細故互毆，吳持水果刀猛刺江胸部等處，事後雙方互告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年7月間不滿隔壁房客製造聲響以「吵三小」怒斥，隔鄰房客江姓男子則闖入吳房間對嗆，2人發生口角後，吳持水果刀逼近江，江回頭拿起滅火器攻擊吳頭部，吳以水果刀猛刺江左胸、腹部等處，警方據報後將2人送醫，江男幸運撿回一命，事後雙方互提告訴，檢方18日偵結依殺人未遂、傷害等罪嫌將吳、江分別提起公訴。

檢警調查，51歲的吳姓男子與28歲江姓男子在大溪區租屋，兩人為隔鄰房客關係，今年7月16日晚間6時許，吳不滿江在房間內一直發出噪音聲響，直接大喊「吵三小」，江走出房間質問，因吳房間未關，江直接闖入與吳理論，雙方發生激烈口角。

吳拿起桌上水果刀逼近對方，江躲開後到樓梯間拿起滅火器闖入江男房間朝吳扔過去，吳閃躲未被砸中，2人發生扭打，江撿起滅火器朝吳頭部猛砸，吳則持水果刀朝江左胸猛刺一刀，2人一路扭打從房內打到樓梯間，吳後來又持水果刀刺進江腹部並割傷其右手臂，江因失血過多癱軟被吳壓制在地，案經其他房客報警處理，雙方都掛彩，吳也被江打到腦震盪，事後雙方互提告訴。

檢警偵訊，2人都坦承因細故互毆，但均推稱是對方責任，警方在現場查扣水果刀與滅火器等證物，江男也提出醫院診斷報告，有腹壁穿刺傷、左胸壁穿刺傷與右手掌撕裂傷等傷勢；檢方偵結，將2人依殺人未遂罪、傷害與侵入住居罪將吳與江提起公訴，因2人均為累犯，建請地院從重量刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►BOSS招待爽玩柬埔寨4天3夜 執行「神秘任務」返台7人恐囚禁終身



►緝毒犬加入桃園機場邊境防守 讓毒品無所遁形

►柯P淺談台灣大選 總統大選政黨票「投給民眾黨就對了」