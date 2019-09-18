中俄總理會晤　李克強簽能源、科技等雙邊合作文件

▲李克強、梅德韋傑夫一同主持會晤。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院總理李克強17日與俄羅斯總理梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）共同主持在聖彼得堡舉辦的中俄總理第二十四次定期會晤。會晤之後，雙方簽署了聯合公報，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技等領域多項雙邊合作文件的簽署。

李克強在會晤中表示，今年是中俄建交70週年。雙方本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，推動兩國關係穩步前行，健康發展，「在國際政治經濟形勢不確定不穩定因素增多的背景下，中俄加強戰略協作，增進政治互信，拓展務實合作，密切人文交流，不僅有利於雙方，也對維護地區乃至世界的繁榮穩定釋放出積極信號。」

李克強指出，中方願將「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟更好銜接，保持雙邊貿易穩步增長勢頭，提升貿易投資便利化水平，努力實現雙邊貿易額翻一番（意同：數量加倍）的目標。

李克強還說，雙方要共同執行好能源領域大項目合作，擴大雙向開放，探索煉油一體化的合作模式。深化科技創新合作，發揮互補優勢，充分挖掘兩國在基礎研究、應用研究、科技成果產業化等方面的合作潛力，辦好中俄科技創新年。進一步拓展雙方在金融、農業、地方、人文交流領域的合作，推動中俄關係不斷邁上新水平。

梅德韋傑夫表示，今年對俄中關係而言是一個重要年份，中國即將慶祝新中國成立70週年，俄中也將迎來建交70週年，「俄中是重要友好鄰國，當前兩國關係處於最好水平並進入新時代。」

梅德韋傑夫指出，發展對華關係是俄方外交優先方向，也符合俄自身發展的需要。雙方在國際舞台密切合作，主張多邊領域的國際規則應得到遵守，反對單邊制裁。

梅德韋傑夫強調，在世界形勢不穩定性上升、保護主義持續抬頭的背景下，俄方願同中方深化戰略溝通與務實合作，在開展好能源等傳統領域合作的同時，擴大在人工智能、機器人等高科技領域合作，進一步擴大雙方貿易規模，推動能源、農業、工業、航空航天、核能等領域合作取得更多豐碩成果，努力實現兩國貿易額翻番的目標。

會晤後，李克強與梅德韋傑夫簽署了《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數字經濟等領域十餘項雙邊合作文件的簽署。

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