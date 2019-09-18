　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中俄總理會晤　李克強簽能源、科技等雙邊合作文件

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中俄總理會晤　李克強、梅德韋傑夫簽能源、科技等雙邊合作文件。（圖／路透社）

▲李克強、梅德韋傑夫一同主持會晤。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院總理李克強17日與俄羅斯總理梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）共同主持在聖彼得堡舉辦的中俄總理第二十四次定期會晤。會晤之後，雙方簽署了聯合公報，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技等領域多項雙邊合作文件的簽署。

李克強在會晤中表示，今年是中俄建交70週年。雙方本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，推動兩國關係穩步前行，健康發展，「在國際政治經濟形勢不確定不穩定因素增多的背景下，中俄加強戰略協作，增進政治互信，拓展務實合作，密切人文交流，不僅有利於雙方，也對維護地區乃至世界的繁榮穩定釋放出積極信號。」

李克強指出，中方願將「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟更好銜接，保持雙邊貿易穩步增長勢頭，提升貿易投資便利化水平，努力實現雙邊貿易額翻一番（意同：數量加倍）的目標。

李克強還說，雙方要共同執行好能源領域大項目合作，擴大雙向開放，探索煉油一體化的合作模式。深化科技創新合作，發揮互補優勢，充分挖掘兩國在基礎研究、應用研究、科技成果產業化等方面的合作潛力，辦好中俄科技創新年。進一步拓展雙方在金融、農業、地方、人文交流領域的合作，推動中俄關係不斷邁上新水平。

梅德韋傑夫表示，今年對俄中關係而言是一個重要年份，中國即將慶祝新中國成立70週年，俄中也將迎來建交70週年，「俄中是重要友好鄰國，當前兩國關係處於最好水平並進入新時代。」

梅德韋傑夫指出，發展對華關係是俄方外交優先方向，也符合俄自身發展的需要。雙方在國際舞台密切合作，主張多邊領域的國際規則應得到遵守，反對單邊制裁。

梅德韋傑夫強調，在世界形勢不穩定性上升、保護主義持續抬頭的背景下，俄方願同中方深化戰略溝通與務實合作，在開展好能源等傳統領域合作的同時，擴大在人工智能、機器人等高科技領域合作，進一步擴大雙方貿易規模，推動能源、農業、工業、航空航天、核能等領域合作取得更多豐碩成果，努力實現兩國貿易額翻番的目標。

會晤後，李克強與梅德韋傑夫簽署了《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數字經濟等領域十餘項雙邊合作文件的簽署。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▲中俄總理會晤　李克強、梅德韋傑夫簽能源、科技等雙邊合作文件。（圖／路透社）

ET快訊
桃園男進派出所自首：我殺人了！殺魚刀砍爛朋友氣管　他倒臥血泊
台中貨車司機疑打瞌睡　連撞8汽機車5人輕重傷
柯媽問城隍爺「柯文哲選總統好嗎」下秒出現3聖筊　她：絕對沒唬
苗栗女子疑自焚「臉+全身」大面積燒傷！頭髮燒成灰命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嬌妻深夜失蹤3天後「屍體河面漂」！夫心痛喊：救不了啊…家人當場戳破謊言

呂秀蓮角逐總統大位　陸學者：她來攪局蔡英文

美失望台索斷交　耿爽：粗暴干涉他國內政

青少年過半數近視！廣東「電子產品禁入課堂」救學子眼

影／評索國「斷台交陸」　人民日報：民進黨當局應反躬自問

男同學背包搜出「餐刀」被捕！　浸大學生會包圍鐘樓「要求校長回應」

中俄總理會晤　李克強簽能源、科技等雙邊合作文件

「九一八」88周年　上千民眾聚瀋陽「擊鐘14響」紀念抗戰

華聞快遞／旅客數大減！香港航空下調7%航班數量

小弟弟奇癢難忍！11歲男孩自插「6cm棍狀物」止癢…下秒拔不出來苦忍3天

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

嬌妻深夜失蹤3天後「屍體河面漂」！夫心痛喊：救不了啊…家人當場戳破謊言

呂秀蓮角逐總統大位　陸學者：她來攪局蔡英文

美失望台索斷交　耿爽：粗暴干涉他國內政

青少年過半數近視！廣東「電子產品禁入課堂」救學子眼

影／評索國「斷台交陸」　人民日報：民進黨當局應反躬自問

男同學背包搜出「餐刀」被捕！　浸大學生會包圍鐘樓「要求校長回應」

中俄總理會晤　李克強簽能源、科技等雙邊合作文件

「九一八」88周年　上千民眾聚瀋陽「擊鐘14響」紀念抗戰

華聞快遞／旅客數大減！香港航空下調7%航班數量

小弟弟奇癢難忍！11歲男孩自插「6cm棍狀物」止癢…下秒拔不出來苦忍3天

珍珠超級百搭　生乳捲、法式吐司與霜淇淋新商品都看得到它

林志玲遭爆懷孕！小S認了傳授「3胎命中經驗」：她蠻容易的

台中環保藝術節9／28登場！「8大主題區域、節目表」先看

中職二軍／蔣智賢鐵支4安　中信12任投手壓不住富邦

張惠慈角力世錦賽8強敗　等待復活賽拚東奧門票

8月5日就預知郭台銘不會選！吳蕚洋：以企業家邏輯分析

「戰士沒有選擇沙場權利」　阮昭雄秀蔡英文親筆字條

快訊／桃園男進派出所自首：我殺人了！殺魚刀砍爛朋友氣管　他倒臥血泊亡

洋裝女閃進醫院電梯「狂按關門」　後方行動不便者全被卡...他曝後續網全怒炸

與小王爽啪...買潤滑液添快感！隔天「那邊癢」就醫　人夫見妻服感染藥氣炸

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

三峽大壩驚現「水怪」　工作人員..

新郎設前女友桌！7辣妹盛裝出席..

「三峽水怪」被捕了　真身曝光！

穿短裙騎重機！辣妹炸出激美翹臀

公車行駛門沒關　女突跳車身亡！

車禍全身皮肉掉！他殘臂縫進肚子..

她「起身助跑」展臂跳車斃命！

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

9歲女兒頭朝下溺水！爸看一眼竟..

「茅台酒」進攻上海Costco..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

經理被調去洗碗！香港飯店員工被..

更多熱門

相關新聞

教育部：125名索國學生在台就讀

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今（16日）召開內閣會議，決定和台灣斷交外交關係。 針對該國在台留學生，教育部晚間發布聲明表示，將洽請學生們所就讀的大學院校給予輔導、協助。

李克強：就業若充分「經濟增速低可接受」

梅德韋傑夫新生代離獎杯最近

納達爾挑戰19冠「總理」攔路

梅德韋傑夫闖大滿貫決賽創多紀錄

關鍵字：

中俄總理會晤總理李克強梅德韋傑夫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面