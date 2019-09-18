最強開箱文！「千噸海巡艦+直升機+無人機」列隊　網驚：要逼死誰

▲海巡署豪華開箱文，介紹海巡陸海空應勤裝備和人員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣史上最強開箱文無誤！海巡署18日在海巡署長陳國恩的臉書粉絲專頁PO出三張最囂張的開箱文，包含海巡署兩艘1000噸級海巡艦、岸巡無人機、偵防車、空勤吊掛分隊的海豚S70C直升機，囊括海巡人員陸海空作業大小型機具裝備、海巡署強調這次開箱絕對會開好開滿，因為畫面太壯觀，短短上傳貼文不到半小時已經引發上千網友按讚討論，「這到底是開箱還是開槍、這麼壯觀的裝備是要逼死誰？」

▲海巡署豪華開箱文，介紹海巡陸海空應勤裝備和人員。（圖／記者張君豪翻攝）

「海巡署長室 Coast Guard」18日下午2點PO出一則開箱文，署長陳國恩展示海巡史上最厲害的開箱文：「要如何守護台灣的領海及海岸線嗎？ 絕對，我們要擁有海、陸、空這3個厲害的單位。」

▲海巡署豪華開箱文，介紹海巡陸海空應勤裝備和人員。（圖／記者張君豪翻攝）

這篇開箱文展現了：巡防艦隊、岸巡隊、空勤吊掛分隊所有應勤人員和標準裝備，包括搭載海巡人員的1000噸級艦隊、還有岸巡分隊巡邏車、多功能艇、橡皮艇、無人機；以及空勤吊掛分隊海豚直升機，搭載空勤吊掛人員。



海巡署長陳國恩幽默表示：「將這3個單位置放在台灣周圍之後，就會開啟24小時不間斷的守護功能，確保我們的領海及海域安全。這麼棒的3個單位，希望大家會喜歡！」海巡署把千噸海巡艦、S70C救難直升機、無人載具偵察機大方開箱，堪稱台灣史上最強開箱文，也引發網友討論。

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