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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘不選後...國民黨下一步啟動總統、立委聯合作戰

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記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。國民黨組發會主委李哲華18日在中常會前受訪表示，目前整體區域聯合作戰都已經啟動，昨天在桃竹苗，今天到中彰投，禮拜五也要到高屏，一連串把這個競選、助選、輔選的三個體系做一個強力的整合。

▲▼韓國瑜,馬英九,吳敦義出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜、馬英九、吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

關於郭台銘可能與台北市者柯文哲合作搶立委席次，李哲華說，立委選舉的部分在11月18號登記前，都還有很大變數，所以目前國民黨就做好自己的工作，主軸放在總統跟立委的聯合競選，其他陣營或其他黨派的一個選舉，因為時間還長，變數很多，所以目前要做深入的評估是上有點困難。

是否跟郭台銘有整合的機會？李哲華說，國民黨一定團結所有能夠願意把蔡英文下架的力量，「我想這是我們大家共同的目標」。國民黨是否會再去找郭台銘？李哲華說，熱愛中華民國的各方的好朋友，大家都會盡一份心力。

至於韓國瑜民調落後，李哲華指出，民調起起伏伏，反應的是社會當時的氛圍，但韓國瑜的很多支持者，事實上可能是在民調沒辦法測到的，從過去的幾場的造勢動員來講，「非傳統式動員都可以那麼多人了」，這個基本上對國民黨的選情是有很大的信心。

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