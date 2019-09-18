日統客運10/1起取消4路線「老人半票優惠」　雲林-台北來回多400元

▲日統客運公告，10/1起4條路線將取消敬老票優惠。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／台北報導

日統客運18日發出公告，宣布4條國道客運路線，自108年10月1日起調漲年長者優惠票價，比照全票計收。若依照票價計算，年長者往返雲林-台北，車資約要多花400元。

根據日統公告指出，為維持偏鄉公共運輸服務以續正常營運，自108年10月1日起【7000】、【7001】、【7002】及【7005】等四條國道路線調漲年長者優惠票價，比照全票計收。

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其中，因公路總局對每條路線皆有核定票價，半票不能超過核定票價之半價，部分全票為優惠票價，因此並非半票票價皆為全票的一半。若以網路公告的票價推估，未來年長者搭乘往返雲林台北，車資約要多花400元左右。

▲未來年長者搭乘日統客運往返雲林-台北，車資將多約400元。（圖／民眾提供）

日統客運4路線全票、半票票價表

【7000】斗六-台北：全票420、半票210

【7001】北港-台北：全票420、半票255

【7002】四湖（經麥寮）-台北：全票420、半票270

【7005】中正大學-台北：全票420、半票230

《發展大眾運輸條例》第9條規定：大眾運輸票價，除法律另有規定予以優待者外，一律全價收費。依法律規定予以優待者，其差額所造成之短收，由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之。

日統表示，本公司國道路線未領受政府補貼，長期自行吸收法定優惠票差額，造成國道路線嚴重短收，營運維艱；對年長者旅客造成不便，本公司深感無奈，說聲「抱歉、對不起！」

對此，公路總局交管組組長劉育麟表示，可能因部分地區長者乘客比例比較高，造成營運困南，但過去知道日統狀況，公路總局也有協助他們將9條國道客運路線整併成4條，藉此降低營運成本，後續會密切跟他們溝通協調，希望業者也能顧慮到地方長者，公路總局會盡量幫忙協助他們解決營運困境。