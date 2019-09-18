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回應新課綱素養精神　蘭女獲17獎成蘭陽文學獎大贏家

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▲蘭女羅語柔、蔡慈、李培暐、羅霈（左至右）等，在第18屆蘭青文學獎創作表現亮眼。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘭女羅語柔、蔡慈、李培暐、羅霈（左至右）等，在第18屆蘭青文學獎創作表現亮眼。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽女中學生參加宜蘭縣作家協會舉辦2019年第18屆蘭陽青年文學獎，在新詩、散文、小說等項目中榮獲17個獎項，創作表現亮眼。其中包含一名小說首獎；三類優選各1名及佳作13位同學。

►就算爬到樹上！妳還是很美

請繼續往下閱讀...

蘭女獲17獎，在第18屆蘭陽青年文學獎成大贏家，獲小說首獎的蔡慈同學提到，其作品「時間組合」以高中生的角度觀察到許多臺灣當下的社會問題，如：升學制度的荼毒、選舉帶來的干擾與浪費，以及政治現象造成的對立與混亂。

羅霈同學從所讀童話詩中獲得啟發，試圖為故事中的女性發聲，以「翻轉童話」一詩獲得優選。

楊允菱同學關注環保議題，同理北極熊在全球暖化下的艱困處境，創作出新詩佳作「業火裡的66.5度」。

張琬羚同學的「隱者」從個人經驗連結到國文課本中受到社會傷害的隱居文人，思索自身生命價值與內涵。

藍衫女孩們以社會議題與自我省思入題進行文學創作，嘗試透過文字翻轉現實，探索更多可能。

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