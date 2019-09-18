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雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻...網全笑炸

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錢,鈔票,千鈔,錢包,千元（圖／記者周亭瑋攝）

▲找800元講成200元。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名辣媽今叫foodpanda，眼看下雨天外送員辛苦加倍，於是打算把零頭給對方，沒想到她掏出千元鈔票後，突然腦袋打結，直說「找我200就好」，瞬間震驚了外送哥，而她則尷尬到炸，「真的覺得自己很智X，嘴巴動得比腦子快。」

辣媽在「爆怨公社」發文笑曝糗事，今天中午她在熊貓上點了159元的單，心想「下雨天外送員真的很辛苦，等下零頭就讓他留著好了」，後來餐點送到，她從皮夾掏出千元鈔的同時，嘴巴卻說「找我200就好！」

請繼續往下閱讀...

聞言，外送哥震驚地問，「蛤？真的嗎？」而原po還沒意識到自己口誤，接著回「對啊，下雨天外送真的好辛苦。」就在此時，她赫然發現講錯了，急忙改口「啊啊啊啊啊啊啊，我是要說找我800就好啦！」

▲foodpanda正夯。（圖／翻攝自foodpanda官網）

▲外送哥都驚呆了。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自foodpanda官網）

對方聽完終於鬆了口氣，不禁笑回「嚇我一大跳，謝謝妳」，而後掏出800元找錢。至於她簡直尷尬癌末期，道謝完便光速關上了門，不禁大呼「一切都是誤會，有夠丟臉」。

對此，網友們紛紛表示，「為什麼要讓人上了天堂又瞬間掉落地獄」、「難怪我很愛跑外送」、「這小費很厲害」、「姊好慷慨」；還有人忍不住笑虧，「妳是不是本來有怪怪的想法？」而原po連忙喊冤，「並沒有，在家帶小孩我已心滿意足，我很愛老公小孩的，而且家裡已經有兩枚小鮮肉啦！」

事實上，不少人都曾陷入類似窘境，「我上次也是很帥氣，給計程車司機2百，說不用找了！......小姐妳少給我5塊」、「有次去便利商店買飲料，店員說這飲料現在買1送1，所以可以再去拿1罐，但店員還沒說完，我下意識覺得是第2件打折的那種，所以直接回答不用了，然後走人，轉身瞬間才發現是我講太快了」。

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