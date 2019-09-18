醫學系女縱火燒死父親！　媽坐輪椅趕到法庭「我沒生氣」哭求：她只是生病了

▲醫科女縱火燒死父親。（圖／東森新聞、翻攝自當事人臉書）

地方中心／台南報導

台南市5月16日凌晨發生一場駭人的火警，造成54歲的劉姓屋主身亡，其56歲的妻子及25歲的兒子2人嗆傷送醫，而檢警調查，屋主的27歲女兒涉嫌買17公升的汽油縱火。對此，其母親痛訴，是因為女兒生病了才會這樣。

這起事件發生在5月16日日凌晨，當時檢方調查出死者的大女兒在案發前曾出門購買汽油，進屋沒多久就離開，隨即發生火警，認為她涉嫌殺害親父及放火罪嫌重大。對此，台南地院18日審理開庭，而她的母親一早就由親人推著輪椅，趕往法院作證。

▲台南市永康區復華八街5月16日發生火警傷亡案。（圖／記者林悅翻攝）

母親哭訴，女兒自從國考後，就常常發呆，甚至去綠島打工之後，還曾經在當地企圖輕生，但事後卻聲稱「什麼都不記得了」、「我的腦袋怎麼了」接著就不斷用手搥打自己頭部，讓家人都感到相當痛心，而母親也相當自責表示，女兒從小就認真念書，是很乖很貼心的孩子，是因為生病了才會玩火，因此她沒有責怪女兒，也沒有生氣，只希望法官可以聽見她作為一個母親的卑微請求。

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