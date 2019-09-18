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社會 社會焦點 保障人權

陪女友吃早餐…臉竟被壓進熱粥裡！他撂人持棍把囂張醉漢的頭打爆

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記者陳雕文／新北報導

新北市一對情侶18日清晨5點多在中和景安、板南路口吃早餐，遇到大聲嚷嚷的3名醉漢，其中一人還動手將男子的頭部壓進熱粥！男子滿臉是米，儘管拳頭握緊，但女友還在旁邊，他忍住怒火，透過手機撂人，等到壓頭的醉漢落單，男子與同夥將其拉出計程車，拿起路邊鐵棍毒打一頓，血噴得到處到都是。

▲▼中和。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼現場血跡斑斑。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，疑因男子多看了一眼，讓1名郭姓醉漢火大嗆聲，「是在看三小啦！」並動手壓頭；後來3名醉漢離開早餐店，1人步行返家，另外2人坐計程車，到了中正、圓通路口下了1人，剩下郭男獨自坐車到安邦街跟連勝街口時，突然出現一輛機車及汽車擋住去路。

原來是被壓頭的男子及友人一直尾隨在計程車後，他們將後座郭男拖下車，朝臉部開辣椒槍、再拿起路邊棍棒毒打頭部，地面、計程車上都被濺到鮮血，運將嚇得連忙報警。

▲▼中和。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲2男子動完手後分別開車、騎車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方到場後，動手的人及受害者都不見了，調閱監視器後，迅速通知涉案人張男（19歲）及呂男（19歲）並連繫被揍的醉漢到案，調查發現是因為郭男不滿張男多看他一眼，才動手壓頭，因此雙方爆發衝突。而郭男自知理虧，儘管後腦杓撕裂傷也不願提告，警方將依社維法移送裁處。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼郭姓醉漢知道自己酒後失態，儘管被揍了一頓，後腦杓撕裂傷，他默默起身邊擦血邊走回家。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼中和。（圖／記者陳雕文翻攝）

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