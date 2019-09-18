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iPhone 11週五開賣　電信三雄都要送排隊好禮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 11 &amp; iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11週五開賣，電信三雄都要送排隊好禮。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max三款新機將於本週五（20日）早上八點正式開賣，電信三雄自然不會錯過iPhone開賣檔期，紛紛推出排隊好禮，來回饋忠實果粉。

中華電前100名加贈3,600元優惠券
本次的iPhone開賣，中華電將在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11全機型首賣會」。為回饋忠實果粉，中華電將於開賣會現場大方贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉。民眾只要於2019年10月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 11全機型任一款、Apple Watch Series 5 GPS版，或上述機型與AirPods無線充電盒版合購，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約購機，或5年以上客戶購買單機均適用。

另外，為滿足果粉一次擁有蘋果產品的渴望，中華電信亦包裝了超值的合購優惠，只要到中華電信門市購買iPhone 11全機型，即享Apple Watch搭配指定資費合購優惠最高現折2,000元，或AirPods無線充電版優惠價5,990元（原價6,490元）。

台灣大北中南AirPods 2大方送
而台灣大將同步於全台北中南共4家旗艦門市舉行開賣活動，大方送出共50個AirPods 2，給熱情的果粉。為了滿足果粉「無痛換機」的需求，台灣大在開賣日同步祭出「好價在」專案，消費者在合約期間，不但擁有手機保險，換機時，無論外觀刮痕、掉漆，皆保證以50%的價格回收，堪稱是iPhone手機史上「終極抗跌」的解決方案。

台灣大9/20早上8時於台北威秀門市首發開賣，現場除有精彩活動外，前30位申辦iPhone 11系列專案的果粉就送AirPods 2，前5位申辦iPhone 11系列搭配1,599型以上專案，再加送Apple Watch 4；同時，台灣大更準備神秘大禮給第一位申辦iPhone 11系列新機的果粉。另外，台北三創前10位，以及台中文心、高雄三多前5位申辦iPhone 11系列專案的果粉，也都能獲得AirPods 2，共計全台將送出50個AirPods 2。

遠傳祭出買iPhone 11系列樂享1+1
遠傳將於本周五9/20上午8點起正式開賣iPhone 11/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max及Apple Watch Series 5 GPS版本，而廣受果粉青睞的綠色、紫色及夜幕綠三種新色，遠傳門市也現貨供應！開賣當天遠傳「信義威秀門市」特別推出加碼早鳥禮活動，凡申辦999以上資費搭配iPhone 11系列的消費者，將可直接免費帶走最新AirPods 2（市價5,290），限量100名。

此外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市6家指定直營門市也同步提供加碼早鳥禮，只要購買iPhone 11系列搭配指定資費，免費擁有最新AirPods，數量超過百台送完為止。開賣首三日(9/20~9/22)再加碼來遠傳購買Apple原廠指定配件加價購85折。

9/20開賣當天，只要至遠傳7間指定門市(信義威秀、台北資訊園區、中壢新生、逢甲福星、三重正義、台南民生及高雄林森門市)，申辦999以上資費搭配iPhone 11系列，不用錢立馬擁有最新AirPods (市價$5,290)，數量超過百台送完為止！擔心搶不到早鳥禮的果粉也免驚，凡10/31前申辦iPhone 11「樂享1+1方案」也可用超優惠的價格帶走最新AirPods。

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