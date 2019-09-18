高雄連2日砸店疑似都相關　「直播天王」連千毅籲：雙方請克制

▲針對高雄連續2天的暴力事件，連千毅在臉書做出最新回應 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市接連兩日在鼓山區跟前鎮區都發生不明人士持球棒砸店的暴力事件，鼓山區被砸的地方是網路紅人，自稱直播天王的連千毅倉庫，而前鎮區被砸的是一間寵物店，這起案件也有不少人把矛頭指向疑似跟連千毅有關聯，面對接連兩天都扯進暴力新聞當中，連千毅在臉書回應：「雙方請克制 ，讓警方強力執法，讓事件告一段落 ， 人是英雄錢是膽 ， 拼經濟才是第一優先...」。

連千毅是在18日下午一點多的時候，在自己的臉書貼文，同時也附上《東森新聞》記者的採訪照片，同時也寫了：「今天記者來專訪 ，訪問這兩天連某的新聞 ，後續想法...，酸民來連千毅舊倉庫叫囂 ，反被連粉20多人飛車追逐跳車逃命，砸車洩憤 ...」，所以他也呼籲：「雙方請克制 ，讓警方強力執法 ， 讓事件告一段落 , 人是英雄錢是膽 , 拼經濟才是第一優先...」，底下也特別寫了三行：「做生意 , 做事 , 講究的是誠信 ...你若信我 ，聊聊數語便可成局...你不信我 ，口若懸河也是徒勞...」要跟大家共勉。

▲連千毅位在高雄的舊倉庫遭到惡煞持棒破壞 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市一間寵物店遭到一群男子持棍棒砸玻璃門，甚至還有車開上人行道，一名男顧客受傷 。（圖／地方中心翻攝）

高雄市前鎮區一間寵物店17日深夜遭十幾名男子包圍，持棍棒猛砸玻璃門，而監視器畫面顯示當時有三名男子拿著棍棒往寵物店的玻璃門上猛砸，下手之狠就連監視器都錄到現場發出「鏘、鏘...」的聲響。不過，這還不是最誇張的，隨後一部黑色轎車直接開上了人行道，見到寵物店有一名男顧客出來查看，立刻就是一刀，還好送醫無大礙，寵物店老闆娘心有餘悸地說，她不認識逞凶的一行人，也不清楚對方的動機。

時間再往前推，17日凌晨2點左右，高雄市鼓山區的一棟鐵皮屋門口突然間來了好幾部車輛，從上頭走下來穿著黑衣跟白衣的不明人士，然後從影片當中可以清楚看到，這群不名人士超過了十幾名，持著棍棒就在這間鐵皮屋門口狂砸，還可以聽見叫囂、髒話的聲音，伴隨著是砸毀東西的玻璃破碎聲音，就在砸毀門面的同時，不少人還在對街看著這一切發生，看起來就是有備而來，而被砸毀的鐵皮屋大門是緊鎖，似乎是沒有人在，事後證實這間鐵皮屋就是連千毅說的舊倉庫。

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意在他的左營公司門口採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

連續的砸店暴力事件，觸動了警方的敏感神經，就怕再有突發意外，深夜時間都會連千毅的左營辦公室和舊倉庫的門口「定點守望」，至於這兩起事件跟連千毅之間又有何關係，是否就如同他自己在臉書宣稱的：「酸民、連粉」之間的鬥毆，現在警方正在偵辦中。

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