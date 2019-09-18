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華聞快遞／旅客數大減！香港航空下調7%航班數量

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▲旅客數大減！香港航空下調7%航班數量。（圖／中新社）

▲香港旅遊業重挫。（圖／中新社）

《香港》旅客數大減！香港航空下調7%航班數量

香港反修例示威遊行至今已超過3個月，使得經濟大受影響，訪港旅客明顯減少。香港航空指出，「由於旅遊需求大幅下降，按現在市場情況，已暫時調低9月至12月的運力達9%，航班數量也會下調7%。」（中新社）

《上海》華為沃土計劃投入15億美元　將130萬開發者擴至500萬

華為18日在上海召開全聯接大會，華為副董事長胡厚崑在演講中表示，華為的沃土計劃投入15億美元，進一步擴大開發者社區，將開發者從130萬人擴大至500萬。（澎湃新聞）

《北京》大陸豬肉價格趨於穩定　中秋節第2天下降0.22%

大陸國家發展改革委18日召開9月份新聞發布會，新聞發言人孟瑋表示，「8月份我國物價上漲結構性特徵明顯。」他表示，今年1—8月的居民消費價格指數（CPI）平均年增率上漲2.4%，8月份年增率上漲2.8%，漲幅與上月持平；進一步看，物價上漲的結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。（澎湃新聞）

《北京》大陸12個工程項目獲2019年菲迪克獎

中國工程諮詢協會透露，在近期於墨西哥墨西哥城召開的國際諮詢工程師聯合會（FIDIC，菲迪克）全球基礎設施大會上，23個獲獎工程項目中，大陸就（不含港澳）佔了12個。據悉，菲迪克是全球工程諮詢行業權威性的國際非政府組織，制定行業的國際標準，代表行業的最高水平。（澎湃新聞）

▲珠海歌劇院等3個工程項目榮獲菲迪克特別優秀獎。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲珠海歌劇院等3個工程項目榮獲菲迪克特別優秀獎。（圖／翻攝澎湃新聞）

《福建》大陸首個自主開放城市大腦在福州啟動建設

福州城市大腦產業聯盟暨城市大腦福州研究院成立儀式17日在福州舉行。據悉，大陸首個自主開放城市大腦當天在福州啟動建設，同時，比特大陸、華為、海康威視、百度、瑞芯微等數字經濟業界近千人齊聚，共同探討福州自主開放城市大腦建設。（中新社）

《北京》大陸7月拋美債22億美元　日本連續兩個月為美國最大債權國

據美國財政部於當地時間9月17日更新的數據顯示，大陸7月所持美國國債減少22億美元，至1.1103萬億美元，為美國的第二大債權國。此外，大陸6月所持美國國債小幅增加23億美元，至1.1125萬億美元，退居美國第二大債權國。（澎湃新聞）

《海南》海南澄邁集中開工簽約14個項目　總投資約20億元人民幣

海南自由貿易試驗區建設項目（第六批）集中開工和簽約儀式澄邁分會場18日在新建京東澄邁電子商務物流產業園及運營結算中心項目擬選址土方平整工程項目現場舉行。據悉，現場集中開工5個項目，共簽約9個項目。（中新社）

《浙江》「第六屆世界互聯網大會」10月20日至22日將在烏鎮舉行

由國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同舉辦的「第六屆世界互聯網大會」將於10月20日-22日在浙江烏鎮召開。據悉，屆時來自政府、國際組織、領軍企業、技術社群和社會團體的1500多位重要嘉賓將受邀出席，「互聯網之光」博覽會本屆將啟用新展館，展覽總建築面積達4萬平方米。（澎湃新聞）

▼大陸國務院新聞辦在發布會上指出，「第六屆世界互聯網大會」將在浙江烏鎮舉行。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國務院新聞辦發布會。（圖／記者洪珮瑄攝）

ET快訊
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