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韋蘭德摘19勝位居勝投王　太空人再一勝連3季百勝

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▲2019年，太空人三巨投，35號 韋蘭德（Justin Verlander）、21號 葛蘭基（Zack Grienke）、45號 柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德丟出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）18日出戰遊騎兵，在葛瑞爾（Yuli Gurriel）、布萊格曼（Alex Bregman）和阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）全壘打助威下，太空人4比1奪勝，個人順利摘下本季第19勝，登上大聯盟勝投王，而距離生涯3000K里程碑僅差11次三振。

此戰韋蘭德表現穩健，先發6局被敲出4支安打，丟出8次三振和2次保送。前面4局雙方都沒能搶下先機，直到5局下太空人葛瑞爾陽春砲先馳得點，接著6局下布萊格曼和阿瓦瑞茲擊出「背靠背」全壘打，為比賽定調。

今年太空人先發投手群強悍，36歲的韋蘭德更投出生涯年，以防禦率2.50在美聯排名第一，並以289次三振排名第2，僅次於隊友柯爾（Gerrit Cole），目前距離生涯3000K僅差11次三振，即將成為大聯盟第18位加入「3000K俱樂部」的球員。

太空人目前戰績來到99勝53敗、勝率6成51，勝率追平洋基隊，距離連3季達成百勝僅差最後一步，這一場勝利也讓太空人分區封王魔術數字來到1，沒意外將連續3年稱霸美聯西區。

太空人過去兩季都打進季後賽，2017年奪得56年來的隊史首座世界大賽冠軍，去年季後賽一路殺到美聯冠軍戰，最後遭到紅襪5戰淘汰，今年太空人透過交易補進賽揚強投葛蘭基（Zack Greinke），組成恐怖的「夢幻輪值」，也被外界認為是本季冠軍大熱門。

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