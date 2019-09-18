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星巴克吃得到米其林輕食！台灣牛排教父鄧有癸研發「牛肉帕里尼」全新菜單百元價

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▲星巴克星享餐。（圖／記者徐恩樂攝）

▲星巴克全新推出主廚系列餐點，邀請主廚Augustin、鄧有癸研發，消費者可以百元價格品嚐到頂級餐廳饗宴。
記者徐恩樂／台北報導

早午餐深受市場歡迎，一杯咖啡搭配輕食外帶，方便省力的組合是許多上班族的最愛！星巴克星想餐周年慶推出全新系列，這次特別邀請美食評鑑紅蝦認證餐廳主廚及台灣牛排教父鄧有癸師傅團隊，合作研發共6款異國風味饗宴，消費者用百元價格就可品嚐到米其林等級美味。

星巴克餐點不斷改革跟進，今（18）日起率先上市的主廚系列，由三屆紅蝦評鑑認證餐廳主廚Augustin合作的餐點，傳承義大利老主廚師傅的手藝，帶來鮪魚乳酪番茄佛卡夏、粉紅火腿菠菜乳酪佛卡夏及義式雞肉佛卡夏，限定販售至11月5日（二）。

主廚Augustin表示，主打的粉紅火腿菠菜乳酪佛卡夏，麵包體採義大利原裝進口麵粉製作，手工揉製而成的麵包，先以百年酵母浸泡在橄欖油中發酵，因此口感清爽、柔軟，再搭配微微嗆味的水耕芝麻葉與奶油乳酪醬，滋味清新不油膩。

▲星巴克星享餐。（圖／記者徐恩樂攝）

▲有台灣牛排教父之稱的主廚鄧有癸，從2018～2019年連榮獲米其林一級星認證，這次領軍研發三款牛肉餐點，分別是主廚版紅酒燉牛肉、紐奧良風牛肉帕里尼、美式牛胸薄片帕里尼。

▲星巴克星享餐。（圖／記者徐恩樂攝）

有台灣牛排教父之稱的主廚鄧有癸，從2018～2019年連榮獲米其林一級星認證，這次領軍研發三款牛肉餐點，分別是主廚版紅酒燉牛肉、紐奧良風牛肉帕里尼、美式牛胸薄片帕里尼，該系列於11月6日（三）上市。有著數十年烹飪牛排的鄧有癸表示，首次挑戰非現煎、現做牛排料理，反反覆覆實驗調整，團隊也進行多次試吃，難在備料期間必須做好控制，希望顧客拿到時的溫度和味道一致，充分享受高品質的牛肉輕食。 

鄧有癸提到，牛排源自於紐約，剛好呼應星巴克來自美國的起源，其中一道「主廚版紅酒燉牛肉」食材選用上等牛肋塊，調入秘製手法處理的紅酒燉煮，最後以多樣蔬菜熬製入味，搭配佛卡夏一起沾醬汁食用，多層次的香味十分宜人；另一款「紐奧良風牛肉帕里尼」則由牛肋條手撕肉塊，佐以鳳梨片、香菜提味，相較起來比較有嚼勁。

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