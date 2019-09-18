「全國古蹟日」21日展開　文化部邀請大家走入活的歷史現場　

▲2019年全國古蹟日9月21日、22日登場，文化部長鄭麗君（右六）邀請大家走入活的歷史現場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019年全國古蹟日9月21日、22日登場，文化部長鄭麗君、屏東縣長潘孟安及各縣市代表18日在屏東勝利新村以拼圖方式拼出全國古蹟日地圖，揭開序幕。

文化部鄭麗君部長表示，「再造歷史現場」是文化部的重要政策，目前該部已核定20縣市、共30案的再造歷史現場計畫，今天記者會所在的勝利新村即是屏東再造歷史現場計畫「屏東飛行故事」的場域，其中登錄為歷史建築的場域多達49棟、76戶，這些日式宿舍群記錄了臺灣社會中各族群交融互動的歷史，也留下軍官及眷屬從臨時安置到落地生根的故事。

屏東縣政府在今年古蹟日為了邀請民眾走入「活的歷史現場」，特別串連屏東飛行故事、屏東菸葉廠、牡丹社事件3個再造歷史現場計畫，透過邀請在地藝文工作者舉辦工作坊、文化小旅行導覽、AR互動體驗式導覽、南迴鐵路藍皮火車小旅行等方式，帶領大家走進故事現場，認識發生在屏東的故事。

今年主場活動於屏東辦理，以「文化資產．遊於藝」歡樂、活潑、親民的主題，邀請民眾走入勝利新村，感受文化資產活化所帶來的生命力。從9月18日至10月20日期間，屏東勝利新村有各式主題特展，9月21日、22日另有「我們的歷史Live Show」嘉年華遊行及大型市集活動，邀請大家一起來體驗與感受文化資產保存與再生的活力。