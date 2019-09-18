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模擬影片曝光！美俄若爆核戰　上千顆狂炸「45分鐘死3400萬人」

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▲ 白點為被轟炸地點。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

 實習記者許祐誠／綜合報導

美國普林斯頓大學（Princeton）官方部落格日前發布一部影片，內容模擬美國和俄羅斯從傳統戰爭升級為核戰，並估計雙方開戰後，只要短短5小時，即會造成3400萬人死亡，以及6000萬人受傷，其中大多數人都會在45分鐘內死亡，之後核輻射和其他長期影響，更會造成死亡人數急遽上升。

根據英國《太陽報》報導，影片模擬北約從西歐步步逼近俄羅斯西部領土以後，俄國決定從最西邊城市加里寧格勒（Kaliningrad）發射一顆核彈作為警告，接下來雙方在歐洲展開戰術核戰，彼此互射多達480顆枚核彈，宛如世界末日，傷亡人數預估在3小時內達到260萬人。

隨著戰爭歐洲開打，北約將從美國本土和潛艇內發射600枚核彈，全部瞄準俄羅斯的核武基地，緊接著俄國以核彈反擊，預計45鐘內的傷亡人數將來到340萬人。為了防止對方有能力恢復力量，雙方還可能互相摧毀人口最多的30個城市，每個城市皆投下5至10枚核彈，此次行動將會在短短45鐘內，造成多達8530萬人傷亡。

▼美俄開打後，天空瞬間布滿核彈雨。（圖／翻攝自普林斯頓大學官方部落格）

▲▼ 美俄若爆核戰，４５分鐘死３４００萬人 。（圖／翻攝自普林斯頓大學官方部落格）

這段影片名為「計畫A」（PLAN A），內容長達4分鐘，並以美俄軍隊人數、核武器目標，以及死亡人數作為估算。內容想強調，由於美俄近期皆退出《中程飛彈條約》，過去兩年核戰的風險急遽增加，如果美俄核戰一旦開打，將會釀成災難性的後果。

聯合國一名軍武專家表示，雖然看似有些牽強，但現今世界比二戰時期的任何時候都還要接近核戰。聯合國裁軍研究所所長唐恩（Renata Dwan）也曾在5月份警告，現今擁有核武器的國家都在進行現代化改造，增加災難的發生，核戰爭將會非常危險，現在使用核武器的風險也比二戰任何一刻都來得高。

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