21歲正妹舌長16.5公分　靠「舌上功夫」一年海撈3百萬！

記者王麗琴／綜合報導

我們常用「長舌婦」來形容喜歡在別人背後說三道四、搬弄是非的人，這種把小事放大到無數倍、到處宣揚的人，總是讓人恨得牙癢癢。美國一名女子是標準的「長舌婦」，她的舌頭超級長，但她不是到處說人長短，而是靠著這項「特異功能」成為網紅，年收高達新台幣300萬以上。

綜合外媒報導，住在美國佛羅里達州的21歲女子Mikayla Saravia，是名符其實的「長舌婦」，因為她擁有超長的舌頭，舌長約6.5英寸（約16.5公分）。Saravia表示，她大概在小學六年級時就發現了她獨特的舌頭。聰明的她便開始善用自己異於常人的天賦，靠著絕佳的「舌上功夫」成為Instagram上的網紅，追蹤人數高達2百萬。

Saravia除了在IG上與粉絲分享她的日常生活之外，還經常上傳許多養眼辣照用以吸粉。不少廠商看準她懂得發揮自己特色的特質，都希望她幫曝光商品，今年截至目前，她透過上傳影片和照片，已經賺取約9.95萬美元（約新台幣308萬）。

Saravia平均每發一張照片或影片，就可以賺進約900至3000美元（約新台幣2.8萬至9.3萬）。對於她靠著「長舌」成為網紅，她表示，「我希望人們明白我是非常腳踏實地的，有些人認為擁有很多粉絲的人都很自大，但是我很感恩。」

許多網友對Mikayla Saravia的長舌都表示驚訝，「太嚇人了吧」、「長舌也是一項特色」、「好嚇人像蛇精」、「你好漂亮喔」、「太性感了讓我興奮」、「這性感的舌上工夫真讓人讚嘆」、「現在賺錢這麼容易？」