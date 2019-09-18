單身男被逼問「37歲怎麼還不結婚？」　網教神反制：一律回沒錢再跟他借

▲網友指出，想結婚也要先有錢辦婚禮、養小孩等等。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

有些年過30的男女會開始被長輩催婚，對情侶來說是一大壓力，對單身族更是。一名37歲男網友最近頻頻被身邊的人問，「為什麼你已經37歲還不結婚？」甚至還說，如果再不結婚「以後父老子幼會很不好」，由於自己真的還沒有結婚打算，不斷被逼問這種問題讓他覺得很煩，所以問網友是否有好的回答，能夠讓身邊的人無話可說。

原PO在PTT發文表示，三不五時就會被朋友家人問，什麼時候才要結婚，「真的有夠煩，到底該怎麼回答比較好？」網友指出，其實最快最簡單的回應就是「宣佈出櫃」，保證讓對方無法反駁，但原PO認為，自己不是同性戀，所以不採納此方法。

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▲很多長輩會急著要子女趕快結婚。（圖／翻攝自pixabay）



還有其他人提出不同辦法，「反問那些老三寶結婚生子賺到三X了？」「問說你過得很好嗎，挑對方家庭失和處問。」「一直回『台灣安全人民有錢』。」「你就說終身不結，就不會有子幼的問題。」「結婚後自用收入會低於50%，想要生活品質當然單身最好。」

也有網友提出很中肯的回應，就是目前經濟狀況還不適合娶妻，「一律回沒錢」、「沒錢結婚，沒錢養小孩」、「說沒存款就好」、「借我錢結婚～」、「借錢這招不錯XDD保證避不見面。」或是「你把結婚前所有的項目列表，估金額預算，長輩問就遞給他看，問他們願意贊助哪一項做功德，話題馬上就轉了。」

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