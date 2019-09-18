「蔡英文莫怪我參選」　呂秀蓮：畢業證書拿出來給大家「聞香」

▲呂秀蓮會見卓榮泰。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟登記參選2020總統，18日與民進黨主席卓榮泰會面後，針對總統蔡英文的學歷問題指出，如果有任何質疑，就說清楚，「畢業證書就拿出來給大家『聞香』」。

針對呂秀蓮投入選舉，造成泛綠分裂的可能，民進黨主席卓榮泰一早前去拜會呂秀蓮，兩人會談約40分鐘，會後一起現身。卓榮泰表示，今天會談的內容，在下午的民進黨中執會報告，會公開說明。

隨後呂秀蓮舉行記者會時，痛批蔡英文過去四年施政，「不是你做四年還有四年，蔡總統還有機會連任，要多聽大家的話」。

呂秀蓮表示，因為她見不到蔡英文，但她有很多支持者遭受到很多為難及難堪，她的執政表現，走到哪都被罵，「這兩三年我走到哪都找我訴苦」。

呂秀蓮表示，「蔡英文，莫怪我昨天要宣布參選」，當選後風光獨享沒關係，但離民意太遠，連黨員要進中央黨部進不去，連她自己都進不了，但還是期待蔡英文可以當選，而這幾個月可以真正的反省、檢討。

至於先前被質疑的博士論文及畢業證書的問題，呂秀蓮說，不要把每一件弊案都關起門來說交給司法，不要讓法院那麼忙；另外，有關民進黨立委陳明文的300萬元現金案，她也說，自己沒有那麼多錢，但有人告訴她300萬堆起來一點點，為何要用皮箱裝，真的只有300萬嗎？

呂秀蓮說，她沒跟任何政黨對立，對任何政黨已經沒有仇恨，但實在太愛民進黨，愛之深責之切，這兩年多，失望再失望；而在會中中，她也有跟卓榮泰勉勵，這幾個月民進黨只要民主加進步，弊案通通來辦，蔡英文身邊有任何質疑就說清楚，「畢業證書就拿出來給大家『聞香』」。

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