反韓臉書貼靈堂圖譏諷　韓粉罵他「不配做人」…法官判罰5000

▲當時一名藍姓網友不滿鄭姓網友貼了靈堂圖，所以留言「不配作人」挨告 。（圖／翻攝《中時電子報》臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜去年就職典禮當天，當時賣出500萬的農漁產品，對此《中時電子報》以《「賣菜郎」發威！一就職秒售500萬農漁產》為標題來報導，還把這篇報導貼在臉書粉專，但沒想到一名鄭姓網友貼了一張靈堂圖，結果造成韓粉反彈，其中一名藍姓網友回應「鄭XX，妳不配作人」，結果被告公然侮辱罪，判罰5000塊。

當時鄭姓網友在報導下方的留言區貼了一張靈堂圖後，立刻引發網友撻伐，有人勸她把圖拿掉、也有人希望她別唱衰高雄，但是一名家住在新北市的藍姓網友，直接寫了對方名字「鄭XX，妳不配作人」，結果遭到鄭姓網友來提告妨害名譽，現在高雄地方法院簡易庭在審理過後，認為藍姓網友只是單純因為不滿對方在新聞下方的留言，結果造成不特定多數可以閱覽，而且資料幾可永久留存在臉書網站粉專的留言版上頭回應「不配做人」，這有損及對方的人格尊嚴，所以構成公然污辱。

▲當時一名藍姓網友不滿鄭姓網友貼了靈堂圖，所以留言「不配作人」挨告 。（圖／翻攝《中時電子報》臉書）

▲當時一名藍姓網友不滿鄭姓網友貼了靈堂圖，所以留言「不配作人」挨告 。（圖／翻攝《中時電子報》臉書）

雖然有考量到藍姓網友在犯行之後有坦承悔改，不過鄭姓網友卻不願跟她來和解，而且對法官來表示「無調解意願」，法官同時也覺得這個留言足以貶損名譽，所以判決處罰金新臺幣伍仟元，如果改服勞役，可以用新臺幣壹仟元折算一日。

《「賣菜郎」發威！一就職秒售500萬農漁產》這篇報導是在去年12月25日貼在該、《中時電子報》的臉書粉專，而法官是在今年9月11日作出判決，時隔已經9個月，不過這篇報導的留言區還是可以找到兩人當時的留言對話資料，雙方並沒有刪文動作，就如同法官在判決時認定「資料幾可永久留存在臉書網站粉專的留言版」。

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