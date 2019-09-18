【蔡清祥專訪】含奶嘴跟著喊長官好...蔡清祥不忍：開放監獄孩子外出上學

▲有許多女受刑人入監後，因其子女無人照顧，只能申請攜子入監。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者蘇位榮／台北報導

「受刑人看到管理員喊長官好，咬著奶嘴的三歲小孩子看到，跟著模仿，舉手敬禮喊長官好」，這一幕，讓法務部長蔡清祥的心糾結住。蔡清祥接任法務部長後，到全省各地監所視察，看到跟隨母親入監服刑的小孩子，沒有一般孩子天真的童年生活，環境中盡是監所管理文化，決定改變。

「隨母入監」是指女性受刑人育有二歲以上三歲半以下的子女，若是家中沒有親人或社福機構可幫忙照顧，受刑人可帶子女入監。這項制度是德政，但蔡清祥認為，可以讓制度更好。

他說，他去監所視察，看到許多小孩子，媽媽在工廠作業，孩子在監所的一小處地方玩耍，但監所畢竟是管理受刑人的人地方，不若外面自由的環境，小孩子模仿力強，看到受刑人對著管理員喊長官好，咬著奶嘴的小孩子也就跟著舉手敬禮喊長官好，他看到實在不忍，這些孩子外頭沒有親人可照顧，跟著媽媽入監，監獄沒有完善的幼兒教育環境，但小孩子這個時候模仿力強最需要好好教導，他決定將無辜的孩子送到外面學習，剛開始矯正機關沒錢又擔心管理問題，反對這樣的做法，他透過民間力量資助，克服困難，現在全國監所有十位幼童每天可出監到外面的幼兒園去上學；蔡清祥擔心娃娃車到監所門口接孩子會影響孩子的心理，要求娃娃車要距離監所一定距離以上接孩子，不要讓孩子被貼標籤，讓孩子可以到外面接觸學習，快樂正常受教育。

▲獄政的目的是在教化重生，少年輔育院的少年必須要接受正常的教育、足夠的教育。（示意圖／ETtoday資料照）



少年輔育院是另一個讓蔡清祥糾結的問題。少年一旦被法院裁定感化教育，就要到輔育院接受收容，輔育院限制人身自由，多重管理而非教育，蔡清祥認為，獄政的目的是在教化重生，這些少年必須要接受正常的教育、足夠的教育，決定將少年輔育院改制為學校，首先掛牌成立桃園誠正中學和彰化分校，透過教育部和社政單位的協助，增聘81位老師，讓這些少年每週上足35小時的課程，學制、課程內容和教材全部依據12年國教課綱設計，少年可享有和正常學生一樣的義務教育，權益不因收容而受影響，未來亦可銜接社會。

除了教育問題，蔡清祥認為，監獄也應該智慧化。他說，以往監所收容人如果要與家屬接見面會，家屬必須到監所進行，家人的關心可以讓受刑人順利復歸社會，而現在智慧手機與網路普及，監獄也可以推動「行動接見系統」，收容人的直系血親或配偶、行動不便或身體有特殊狀況不便到矯正機關辦理接見或遠距接見時，可藉由行動接見系統利用手機或電腦，在線上進行身分辨識，例如掃瞄身分證條碼並輔以臉部辨識系統，就可以在任何地點進行遠距接見，目前矯先由澎湖監獄及泰源技能訓練所試辦，如果效能評估良好，將全面推動。

講到獄政，蔡清祥有滿腹的理想，接下來，他要改革監所的自來水問題，目前監所為節約水費多限制使用自來水，受刑人生活起居多使用地下水或是過濾回收雨水，未來他將推動全國監所全面使用自來水，讓生活環境更合理。