【蔡清祥專訪】蔡清祥：國家的調查局　不是服務政黨需求

▲調查局職掌的業務，肅貪、緝毒、重大經濟犯罪、洗錢等不法案，與國家安全的工作是一體兩面。（圖／翻攝自調查局）



記者蘇位榮／台北報導

調查局偵辦國安私菸案，引發外界質疑洩密及角色定位問題，法務部長蔡清祥表示，調查局辦案絕對沒有違反偵查不公開，也絕無洩密情事，調查局是「國家的調查局」，效忠的是國家，而不是政黨需求，調查局完全依法辦案。

調查局擁有強大的偵查權力，偵辦的案件類型除了一般的刑事犯罪，也包括國安調查，調查局辦案總被外界矇上一層神秘面紗，而過去調查局局長也都是由國安系統出身擔任，直到蔡英文接任總統，破例改由檢察體系出身、曾擔任檢察長的蔡清祥接任，外界跌破眼鏡，調查局內部亦引發反彈，但是蔡清祥憑藉著基層檢察官紮實的辦案經驗，走遍全省調查站，實地帶領辦案，蔡清祥升任法務部長後，亦由檢察體系的呂文忠接任調查局長，調查局的風氣與形象逐漸轉變。

「當然，一開始他們對我這個外來人是有質疑的」，蔡清祥坦承，剛接手調查局時，他感到忐忑不安，畢竟從檢察體系轉換到調查體系，並不容易，但他過去有深厚的辦案經歷，了解局內的想法後，他靠著專業和誠懇，慢慢帶領他們辦案，受到肯定與支持，自然克服了當初不必要的憂慮。

根據調查局組織法的規定，調查局掌理的業務可分成「國家安全調查」和「犯罪防制」，一般稱為國安情報偵防和犯罪偵查，這二種業務常被外界質疑，刑事犯罪辦到後來變成政治偵防，國安情報偵防辦到後來變成刑事犯罪。

▲國安私菸案最初由調查局偵辦，總統府侍衛室少校吳宗憲最終遭檢方依法起訴。（圖／記者宋良義攝）



對此，蔡清祥指出，調查局執掌的業務，國家安全和司法調查，兩者相輔相成，不可偏廢，調查局職掌的業務，肅貪、緝毒、重大經濟犯罪、洗錢等不法案，與國家安全的工作是一體兩面，都是以保障國家安全和維護國家利益為主要目的。他強調，調查局定位是「司法調查機關」，具有司法警察機關的屬性外，在辦理國家安全調查業務時，則是國安團隊的一環，兼具有情治屬性的執法機關。

他解釋，調查局在偵辦內亂外患及洩露國家機密案件時，須要發掘可疑線索及蒐證，調查局從事的是國家安全維護工作，絕非政治偵防，更不會針對特定政黨人士進行蒐證；調查局偵辦國安案件，就如同美國聯邦調查局針對境內恐怖活動、國外情報活動，執行的反恐、反情報工作一般，都是屬於犯罪調查，因此，並無所刑事犯罪偵辦變成政治偵防之說。

▼專訪法務部長蔡清祥。（圖／記者許靖騏攝）



蔡清祥強調，調查局是「國家的調查局」、「人民的調查局」、「服務的調查局」，簡單地說，調查局效忠的是國家，而不是政黨，服務的是人民，而不是權勢，遵循的是法律，而不是情感。

他說，調查局辦案，基本的立場就是依法行政，秉持「只問事證，不問對象」，以國家利益為前提，務必超出黨派、地域、支持政府政策，並嚴守行政中立，同時與民眾站在一起，在打擊犯罪時，兼顧保障人權。